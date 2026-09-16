$!Ahome celebra el 216 aniversario del inicio de la Independencia con desfile cívico militar

LOS MOCHIS._ Con un llamado a preservar la cohesión ciudadana y continuar la búsqueda de la equidad comunitaria, autoridades municipales y fuerzas armadas rindieron honores a los héroes que le dieron patria a México, al conmemorarse este miércoles 16 de septiembre el 216 aniversario del inicio de la Independencia. La jornada solemne arrancó con el izamiento de Bandera a toda asta, marcando el preámbulo cívico para el desfile militar y estudiantil que recorrió las calles de la ciudad ante cientos de familias ahomenses.





Durante su mensaje oficial, el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, subrayó que las fiestas patrias deben ir más allá de un simple recuento histórico, funcionando como una guía para el actuar diario de la sociedad y del gobierno. destacó tres pilares fundamentales en el cual, resaltó la valentía de las mujeres y hombres ilustres que iniciaron la transformación y el destino de la nación. Insistió en que la edificación de un México verdaderamente libre, con justicia e igualdad, es una tarea inagotable que requiere el esfuerzo de todos, y reafirmó su promesa de mantener una administración cercana a la gente para multiplicar las oportunidades de bienestar social. “Este día es especial para observar y reconocer la valentía de ilustres mexicanas y mexicanos que iniciaron la transformación del destino de nuestra nación: la construcción de un México libre, con justicia e igualdad”, expresó.







El desfile cívico-militar arrancó con la presencia de la Escolta y Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Ahome. La fuerza del Estado mexicano se hizo presente con los contingentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos adscritos a la Secretaría de Marina, efectivos del 89 batallón de infantería y agrupaciones de la Guardia Nacional, quienes compartieron el recorrido con grupos de estudiantes, atletas locales y diversas asociaciones civiles, demostrando la sinergia entre las fuerzas del orden y la población marchando con orgullo.



