$!Ahome celebrará 123 años de fundación de Los Mochis con el ‘Festival Mi Ciudad 2026’

LOS MOCHIS._ Con la encomienda de acercar el arte a más sectores de la población sin incrementar el gasto público, el Ayuntamiento de Ahome anunció la expansión del Festival Mi Ciudad 2026, evento que conmemorará el 123 aniversario de la fundación de Los Mochis con una semana ininterrumpida de actividades culturales. Del 25 de junio al 1 de julio, el municipio desplegará una agenda que, de acuerdo con las autoridades locales, logró sumar dos jornadas adicionales en comparación a la edición 2025, manteniendo intacto el presupuesto de 1 millón 100 mil pesos. Todos los eventos serán de acceso gratuito para la ciudadanía. María Teresa Flores Heredia, titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), enfatizó que la edición de este año no es solo una exhibición artística, sino un ejercicio de rescate de la identidad y raíces mochitenses, impulsado con el respaldo del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.





El despliegue logístico abarcará seis de los recintos más emblemáticos de la ciudad como lo son el Museo Regional del Valle del Fuerte, la Casa de la Cultura “Profesor Conrado Espinosa”, la Biblioteca Pública Morelos, la Plazuela 27 de Septiembre, la Plaza Solidaridad y el auditorio anexo al Teatro Ingenio. El jefe del Departamento de Gestión Social, Isaías Zavala Camacho, desglosó que durante los siete días de fiesta se ofrecerán ocho espectáculos musicales, 12 exposiciones de artes plásticas y la participación de una docena de agrupaciones artísticas. A esto se suman dos conferencias magistrales, un par de talleres, una presentación literaria y teatro infantil.