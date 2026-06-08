$!Ahome celebrará 123 años de fundación de Los Mochis con el ‘Festival Mi Ciudad 2026’

LOS MOCHIS._ Con la encomienda de acercar el arte a más sectores de la población sin incrementar el gasto público, el Ayuntamiento de Ahome anunció la expansión del Festival Mi Ciudad 2026, evento que conmemorará el 123 aniversario de la fundación de Los Mochis con una semana ininterrumpida de actividades culturales.
Del 25 de junio al 1 de julio, el municipio desplegará una agenda que, de acuerdo con las autoridades locales, logró sumar dos jornadas adicionales en comparación a la edición 2025, manteniendo intacto el presupuesto de 1 millón 100 mil pesos. Todos los eventos serán de acceso gratuito para la ciudadanía.
María Teresa Flores Heredia, titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), enfatizó que la edición de este año no es solo una exhibición artística, sino un ejercicio de rescate de la identidad y raíces mochitenses, impulsado con el respaldo del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
El despliegue logístico abarcará seis de los recintos más emblemáticos de la ciudad como lo son el Museo Regional del Valle del Fuerte, la Casa de la Cultura “Profesor Conrado Espinosa”, la Biblioteca Pública Morelos, la Plazuela 27 de Septiembre, la Plaza Solidaridad y el auditorio anexo al Teatro Ingenio.
El jefe del Departamento de Gestión Social, Isaías Zavala Camacho, desglosó que durante los siete días de fiesta se ofrecerán ocho espectáculos musicales, 12 exposiciones de artes plásticas y la participación de una docena de agrupaciones artísticas. A esto se suman dos conferencias magistrales, un par de talleres, una presentación literaria y teatro infantil.
Entre los platos fuertes del festival se encuentra la visita de la primera actriz Angélica Aragón, quien dictará la conferencia magistral “Historias de resiliencia y éxito”. Asimismo, el valor histórico local tomará protagonismo cuando se entregue el galardón “Ciudadano que Deja Huella” al cronista José Armando Infante Fierro, en reconocimiento a su labor de preservación de la memoria del municipio.
La oferta sonora del festival transitará por la ópera, la trova, el rock y el jazz, destacando las actuaciones de agrupaciones como Sinalojazz y la Orquesta de la Mora, además del talento de Angie Lozano.
El broche de oro de la celebración coincidirá con el Día Estatal de la Tambora Sinaloense el próximo 1 de julio. Para esta clausura, el sonido regional tomará las riendas del festejo con las presentaciones estelares de la Banda La Asertiva y la Banda Sayrú, sellando así los 123 años de historia de la ciudad.