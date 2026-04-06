Ahome concluye el operativo de Semana Santa 2026 con un saldo positivo con más de 210 mil visitantes.

LOS MOCHIS._ Con una afluencia turística que superó en un 20 por ciento los registros del año anterior y una derrama económica estimada entre los 134 y 211 millones de pesos, el municipio de Ahome concluyó el Operativo de Semana Santa Segura 2026.

Durante la presentación del balance oficial por parte del Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, calificó los resultados como sumamente positivos.

Explicó que el éxito de esta jornada radicó en la estrecha coordinación entre los tres niveles de Gobierno, las Fuerzas Armadas, los cuerpos de auxilio y el buen comportamiento de las familias vacacionistas.

“Ahome sigue siendo un lugar seguro, cada vez más seguro incluso, tanto en las playas como en sus centros ceremoniales y, por supuesto, sus ríos, y eso es lo más destacable”, puntualizó.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los destinos recreativos del municipio albergaron a más de 210 mil visitantes que se desplazaron en alrededor de 63 mil vehículos, reafirmando la preferencia del turismo local y foráneo por la región.

En materia de emergencias, se reportó un saldo muy favorable. Las dependencias de Protección Civil y diversas corporaciones brindaron 73 servicios de apoyo y atendieron a 191 personas por incidentes catalogados como menores, consistentes principalmente en quemaduras por aguamalas (medusas) y picaduras de abeja.

La playa de El Maviri se mantuvo como uno de los puntos de mayor concentración, donde se otorgaron permisos a 500 familias para acampar, bajo un esquema de ordenamiento que incluyó medidas estrictas para el manejo de alimentos, basura y seguridad.

En Servicios Públicos, se reportó que se recolectaron 49 toneladas de basura en parajes naturales (playas y ríos) y 6.3 toneladas adicionales en la zona urbana.

Menéndez de Llano Bermúdez hizo un reconocimiento especial al personal de limpieza, destacando el saneamiento en las franjas de arena, donde la maquinaria pesada no tiene acceso y los desechos deben recogerse de kilo en kilo.

Para garantizar la higiene y comodidad de los turistas, se desplegó un operativo hídrico que consistió en transportar alrededor de 290 mil litros de agua destinados al riego de caminos para mitigar el polvo, así mismo como 755 mil litros de agua potable distribuidos por Japama y la instalación de tinacos estratégicos de 15 mil litros en zonas de alta concentración como San Juan, abasteciendo a viviendas, ramadas y campamentos temporales.

El Alcalde agradeció a los voluntarios, trabajadores sindicalizados y a todas las dependencias que mantuvieron guardias ininterrumpidas, incluyendo Seguridad, Tránsito, Protección Civil, Cruz Roja, SUMMA, Cultura, Turismo y Servicios Públicos.

”Hubo jornadas muy grandes y todos lo hicieron de buena manera, con ese espíritu de servir”, asentó.