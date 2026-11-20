LOS MOCHIS._ Autoridades de Ahome llevaron a cabo la mañana de este viernes la ceremonia de izamiento de bandera con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El acto protocolario tuvo lugar en la explanada del Palacio Municipal de Ahome, donde servidores públicos y ciudadanos se congregaron para rendir honores a los símbolos patrios y conmemorar una de las fechas más significativas en la historia contemporánea de México.