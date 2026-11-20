LOS MOCHIS._ Autoridades de Ahome llevaron a cabo la mañana de este viernes la ceremonia de izamiento de bandera con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
El acto protocolario tuvo lugar en la explanada del Palacio Municipal de Ahome, donde servidores públicos y ciudadanos se congregaron para rendir honores a los símbolos patrios y conmemorar una de las fechas más significativas en la historia contemporánea de México.
Durante la ceremonia, se destacó la trascendencia del movimiento revolucionario de 1910, en el acto presidido por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, recordando la lucha social y política que sentó las bases de las instituciones actuales y marcó de manera definitiva el rumbo democrático del País.
Con este acto cívico, el municipio de Ahome dio inicio formal a las actividades conmemorativas de la jornada, dando paso al tradicional desfile y refrendando el compromiso de mantener viva la memoria histórica y los valores cívicos entre la población ahomense.