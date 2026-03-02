$!Ahome conmemora el 197 aniversario luctuoso de María Josefa Ortiz Téllez Girón ‘La Corregidora’

LOS MOCHIS._ Al conmemorar el 197 aniversario luctuoso de María Josefa Ortiz Téllez Girón, mejor conocida como “La Corregidora”, el Gobierno de Ahome convirtió el acto cívico en un llamado a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la vida pública, asegurando que el mejor homenaje no es solo el discurso, sino las acciones concretas en favor de la paridad.
El evento, que sirvió como preámbulo a la agenda del Día Internacional de la Mujer, fue encabezado por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien destacó que la figura de la insurgente encarna la valentía y la convicción necesarias para romper las barreras estructurales de su época, un desafío que aún persiste.
“Su ejemplo nos recuerda que la participación de las mujeres ha sido fundamental en la historia y la transformación de nuestro país y sobre todo de cuando se trata de defender las causas justas en los momentos decisivos de nuestra historia. Cuando se trata de defender la patria y la justicia, lo que cuenta es la voluntad de transformar”, expresó el Presidente Municipal.
En su mensaje, Menéndez de Llano subrayó que la actual administración municipal no es ajena a la transformación que vive el país, alineando sus políticas de justicia social y bienestar con la visión de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Gobernador Rubén Rocha Moya, quienes han puesto en el centro de la agenda la reivindicación de los derechos femeninos.
Por su parte, la Síndica Procuradora, María Luisa Gómez Lizárraga, fue la encargada de la semblanza histórica, describiendo a Josefa Ortiz como una mujer adelantada a su tiempo, cuya inteligencia fue clave para la conspiración de Querétaro y el inicio de la Independencia.
“Fue faro de luz en tiempos de sombras. Formadora de la conciencia libertaria y representante genuina de las caudas de las mujeres de su tiempo. Su figura trasciende generaciones y continúa siendo referente de lucha, dignidad y compromiso con los valores más elevados de nuestro País”, afirmó la funcionaria.
Durante la ceremonia, las autoridades coincidieron en que, si bien las mujeres han logrado abrir espacios en los ámbitos político, social y cultural, es responsabilidad de los gobiernos actuales garantizar que esos espacios se mantengan y se amplíen, promoviendo una participación activa en la toma de decisiones libre de prejuicios y resistencias institucionales.