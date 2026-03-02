$!Ahome conmemora el 197 aniversario luctuoso de María Josefa Ortiz Téllez Girón ‘La Corregidora’

LOS MOCHIS._ Al conmemorar el 197 aniversario luctuoso de María Josefa Ortiz Téllez Girón, mejor conocida como “La Corregidora”, el Gobierno de Ahome convirtió el acto cívico en un llamado a la reflexión sobre el papel de las mujeres en la vida pública, asegurando que el mejor homenaje no es solo el discurso, sino las acciones concretas en favor de la paridad.

El evento, que sirvió como preámbulo a la agenda del Día Internacional de la Mujer, fue encabezado por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien destacó que la figura de la insurgente encarna la valentía y la convicción necesarias para romper las barreras estructurales de su época, un desafío que aún persiste.

“Su ejemplo nos recuerda que la participación de las mujeres ha sido fundamental en la historia y la transformación de nuestro país y sobre todo de cuando se trata de defender las causas justas en los momentos decisivos de nuestra historia. Cuando se trata de defender la patria y la justicia, lo que cuenta es la voluntad de transformar”, expresó el Presidente Municipal.