Ahome destina $22 millones en obras comunitarias dándole prioridad a drenaje y alumbrado

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de abatir el rezago en los servicios básicos y mejorar el entorno de las familias, el Subcomité Municipal de Desarrollo Social de Ahome dio luz verde a una nueva inyección de recursos por más de 22 millones de pesos.

Este recurso, proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, permitirá la ejecución de aproximadamente 20 proyectos estratégicos distribuidos en diversas zonas del municipio.

Durante la sesión de trabajo, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez subrayó que el catálogo de obras no fue impuesto, sino que nació de las peticiones directas de los habitantes y líderes de las sindicaturas.

“Vamos a seguir priorizando las obras que más requiere la gente, como drenaje, alumbrado público, agua potable y mejoramiento de vialidades. No les vamos a fallar”, mencionó .

El Secretario de Bienestar en el municipio, Joaquín Páez Roiz, detalló que a lo largo de este 2026 Ahome cuenta con un presupuesto total de 114 millones de pesos por parte del FAISMUN.

De acuerdo con el funcionario, cerca del 60 por ciento de ese gran total se está canalizando estratégicamente a dos rubros que representan el mayor clamor ciudadano como lo son la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y la instalación o mejora del alumbrado público.

Pese a la fuerte inversión recién aprobada, las autoridades confirmaron que el ejercicio fiscal aún no concluye en materia de obra social, ya que el Ayuntamiento mantiene disponible un remanente superior a los 32 millones de pesos, mismos que conformarán una última etapa de proyectos antes de que culmine el año, bajo la promesa de sostener un reparto equitativo entre las distintas comunidades ahomenses.

La sesión del Subcomité sirvió también de marco para la integración de manera oficial de la Regidora Marysol Morales, quien rindió protesta de ley y desde ahora participará en las mesas de evaluación, análisis y aprobación de la infraestructura social venidera.