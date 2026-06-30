$!Ahome es galardonado como el municipio con la mejor gestión pública de Sinaloa

El Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, acompañado de un equipo de funcionarios municipales, acudió al Palacio de Gobierno en Culiacán para recibir el distintivo oficial. La ceremonia de entrega de reconocimientos fue convocada y encabezada por Francisco Javier Barrón Aguayo, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) del Gobierno de Sinaloa.

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome se posicionó como el municipio líder en el estado al obtener el primer lugar en la evaluación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025. Por sus altos indicadores en eficiencia administrativa y rendición de cuentas.

La evaluación que colocó a Ahome en la cima estatal es un instrumento técnico y riguroso operado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en estrecha coordinación con Sebides y el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social (Isdesol). Su propósito central es medir, fortalecer las capacidades institucionales y optimizar la gestión pública de los ayuntamientos sinaloenses.

Para la administración municipal, este primer lugar representa la consolidación de un modelo de trabajo enfocado en los resultados. El Alcalde Menéndez de Llano Bermúdez precisó que el logro es producto del esfuerzo conjunto de todas las áreas del Ayuntamiento por operar con total transparencia y orden financiero en beneficio de las familias ahomenses.

Con la obtención de este primer lugar, el gobierno de Ahome reafirma que la mejora continua y la rendición de cuentas no son solo discursos, sino los verdaderos ejes rectores que hoy distinguen a la administración denominada “La Casa de Todos”.