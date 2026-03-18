Ahome honra el legado de Lázaro Cárdenas a 88 años de la Expropiación Petrolera

LOS MOCHIS._ El Municipio de Ahome conmemoró este miércoles 18 de marzo el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, considerado un acto de profundo patriotismo impulsado por el General Lázaro Cárdenas del Río en el año de 1938.

Las actividades, que congregaron a funcionarios, ciudadanos y representantes sindicales, se desarrollaron en la explanada del Palacio Municipal y en los monumentos erigidos en honor al ex Presidente.

En representación del Presidente Municipal, Antonio Menéndez, el Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, quien estuvo acompañado por la Presidenta del Sistema DIF Ahome, Marissa Menéndez De Llano Chávez. Juntos, encabezaron las ceremonias oficiales que incluyeron con el izamiento de nuestro lábaro patrio y la colocación de ofrendas florales en el monumento al General Lázaro Cárdenas, ubicado por el Bulevar Rosendo G. Castro y en la Plaza Solidaridad.

El mensaje oficial fue pronunciado por la regidora María Esther Robles Soto, presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo.

En su discurso, enfatizó que la decisión del General Cárdenas no se limitó a una medida económica, sino que representó un parteaguas en la defensa de la dignidad nacional y los derechos de los trabajadores.

“El 18 de marzo de 1938 se reafirmó la soberanía de México sobre sus recursos naturales, consolidando el principio de que la riqueza de la nación debe estar al servicio del bienestar de su pueblo”, destacó.

Robles Soto agregó que, a casi nueve décadas de distancia, el espíritu de aquella histórica jornada sigue vivo.

“Fue un acto de profundo sentido social y patriótico que garantizó el desarrollo y la justicia social. Hoy, en el Gobierno de Ahome, nos comprometemos a honrar y defender ese legado”, indicó.

Los actos conmemorativos, que vistieron de gala cívica al municipio, contaron con la destacada participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome.

Asimismo, se dieron cita regidores, mandos militares y navales, así como líderes sindicales locales, quienes, rindieron tributo a los forjadores del México moderno.