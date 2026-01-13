$!Ahome invierte $9 millones en seguridad; adquiere seis nuevas patrullas y suman 34 policías a sus filas

LOS MOCHIS._ Con una inversión de recursos por el orden de los 9 millones de pesos, el Ayuntamiento de Ahome reforzó este martes 13 de enero el estado de fuerza de su corporación policial, apostando por la modernización sustentable y el incremento de personal operativo.

La entrega fue encabezada por el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, y el Secretario de Seguridad, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, se oficializó la entrega de equipamiento y la integración de nuevos agentes para patrullar la ciudad y la zona rural.

El Alcalde Menéndez de Llano Bermúdez, solicitó a la ciudadanía ver en los uniformados a aliados para la paz y brindarles el respeto que merece su investidura.

“Estamos aquí por tres acciones muy concretas, pero de mucho significado que es la entrega de uniformes completos para nuestros agentes, la incorporación de nuevas patrullas a la operatividad del municipio y el ingreso de 34 elementos a la corporación que recibieron la preparación necesaria para poder hacer su trabajo de manera profesional”, destacó.