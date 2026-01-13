Norte
Ahome invierte $9 millones en seguridad; adquiere seis nuevas patrullas y suman 34 policías a sus filas

El Alcalde Antonio Menéndez apuesta por la tecnología híbrida y eléctrica para la flotilla de Tránsito y Municipal; los nuevos elementos provienen de la Unipol
Noé Ruiz |
13/01/2026 14:30

LOS MOCHIS._ Con una inversión de recursos por el orden de los 9 millones de pesos, el Ayuntamiento de Ahome reforzó este martes 13 de enero el estado de fuerza de su corporación policial, apostando por la modernización sustentable y el incremento de personal operativo.

La entrega fue encabezada por el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, y el Secretario de Seguridad, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, se oficializó la entrega de equipamiento y la integración de nuevos agentes para patrullar la ciudad y la zona rural.

El Alcalde Menéndez de Llano Bermúdez, solicitó a la ciudadanía ver en los uniformados a aliados para la paz y brindarles el respeto que merece su investidura.

“Estamos aquí por tres acciones muy concretas, pero de mucho significado que es la entrega de uniformes completos para nuestros agentes, la incorporación de nuevas patrullas a la operatividad del municipio y el ingreso de 34 elementos a la corporación que recibieron la preparación necesaria para poder hacer su trabajo de manera profesional”, destacó.

El Secretario de Seguridad explicó que la decisión de adquirir esta tecnología no fue al azar; obedece a que unidades similares, adquiridas anteriormente, han demostrado un rendimiento óptimo y un ahorro financiero considerable en mantenimiento y gasolina durante el último año de operaciones.

Además de los vehículos, la corporación dio la bienvenida a 34 nuevos elementos (cadetes graduados), quienes se incorporan al servicio activo tras haber completado un riguroso proceso de formación durante un periodo de seis meses en la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa.

“No se trata solo de vehículos, sino de herramientas que nos permitan mejorar la vigilancia, reducir el tiempo de respuesta y brindar atención más eficiente. Además, reflejan el compromiso de este Gobierno que preside el Alcalde Antonio Menéndez, para tener una policía mejor equipada, más cercana y más profesional”, indicó Rodríguez Ponce.

Asimismo, para dignificar la labor de los agentes ya activos, se entregaron 770 paquetes de uniformes completos, que incluyen calzado táctico, pantalón, camisa y gorra, garantizando la correcta identidad institucional.

Lo novedoso de esta entrega radica en el tipo de vehículos adquiridos. Se trata de seis nuevas patrullas que buscan reducir el gasto corriente en combustible:

• 3 unidades 100% eléctricas destinadas a la Dirección de Tránsito.

• 3 unidades híbridas para la Policía Municipal Preventiva.

