LOS MOCHIS._ Con la oferta de un sueldo mensual bruto de 20 mil 507 pesos y contratación inmediata al concluir la academia, el Ayuntamiento de Ahome lanzó su convocatoria de reclutamiento dirigida a hombres y mujeres interesados en integrarse a las filas de la Policía Municipal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el periodo para iniciar el trámite será breve, pues los aspirantes contarán únicamente con dos días el lunes 23 y martes 24 de noviembre para entregar su documentación. Quienes busquen sumarse a la corporación preventiva deberán acudir con su solicitud de empleo elaborada al área de Reclutamiento del Departamento de Programas Preventivos, ubicada en el cruce del Bulevar Macario Gaxiola y Calle 2 de Abril, en la Colonia Romanillo, en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas.

De acuerdo con las bases emitidas por la dependencia municipal, la convocatoria está abierta para ciudadanos de entre 18 y 32 años de edad, quienes deberán cumplir con una estatura mínima de 1.57 metros en el caso de las mujeres y de 1.68 metros para los hombres. En el rubro académico y legal, se exige contar con el nivel medio superior concluido, respaldado con el certificado original de preparatoria, además de no estar sujeto a proceso penal ni haber sido condenado mediante sentencia irrevocable por delito doloso. Para los aspirantes varones, es requisito indispensable presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada o el documento oficial que acredite que se encuentra en trámite de liberación. Durante la etapa de capacitación, los cadetes seleccionados percibirán una beca mensual de 6 mil pesos. Una vez graduados, obtendrán su contratación inmediata con el salario base bruto de 20 mil 507 pesos, prestaciones de ley y una despensa alimenticia cada mes.











