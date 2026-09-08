$!Ahome lanza el programa ‘Descuentos del Mes Patrio’ el cual condonará el 100% en multas y recargos

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y abatir el rezago en las arcas municipales, el Ayuntamiento de Ahome, a través de la Dirección de Ingresos, anunció la campaña fiscal “Descuentos del Mes Patrio”, la cual estará vigente del 14 al 21 de septiembre.

Sergio Ramón Villa Hurtado, director de Ingresos, detalló que durante estos cinco días hábiles (excluyendo el fin de semana) los ciudadanos podrán regularizar su situación patrimonial para poder acceder a los beneficios fiscales ordinarios del próximo año.

“Va a durar 5 días, se está aplicando un 100 por ciento en multas y recargos lo que es el predial urbano y rústico, mercado, así como un 60 por ciento en multas de tránsito”, mencionó.

Para la atención de los contribuyentes, se implementará un horario especial de atención a partir de las 7:00 horas, para evitar que las personas que acudan a realizar sus trámites sufran de insolación o golpes de calor mientras esperan su turno.