$!Ahome refuerza programa de bacheo en Los Mochis, incrementando la cobertura diaria

LOS MOCHIS._ Con la meta de acelerar la recuperación de las vialidades urbanas, la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados en Ahome contempla elevar su capacidad diaria de bacheo hasta los 400 metros cuadrados, tras registrar la atención de 110 baches en una sola jornada en algunos puntos de la ciudad.

El director de la COMUN, Juan Salvador Romano Casas, detalló que durante los trabajos del pasado martes se suministraron 17 metros cúbicos de asfalto, cubriendo un aproximado de 300 metros cuadrados de superficie dañada.

No obstante, la intención es incrementar el suministro a 21 metros cúbicos diarios sujeto a la disponibilidad del insumo, lo que sumaría 75 metros cuadrados adicionales de atención por día.

“En carpetas asfálticas se colocaron 17 metros cuadrados en diferentes puntos nos dio un aproximado de 300 metros cuadrados y se atendieron 110 baches”, mencionó.