$!Ahome refuerza programa de bacheo en Los Mochis, incrementando la cobertura diaria

LOS MOCHIS._ Con la meta de acelerar la recuperación de las vialidades urbanas, la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados en Ahome contempla elevar su capacidad diaria de bacheo hasta los 400 metros cuadrados, tras registrar la atención de 110 baches en una sola jornada en algunos puntos de la ciudad.
El director de la COMUN, Juan Salvador Romano Casas, detalló que durante los trabajos del pasado martes se suministraron 17 metros cúbicos de asfalto, cubriendo un aproximado de 300 metros cuadrados de superficie dañada.
No obstante, la intención es incrementar el suministro a 21 metros cúbicos diarios sujeto a la disponibilidad del insumo, lo que sumaría 75 metros cuadrados adicionales de atención por día.
“En carpetas asfálticas se colocaron 17 metros cuadrados en diferentes puntos nos dio un aproximado de 300 metros cuadrados y se atendieron 110 baches”, mencionó.
Los frentes de trabajo concentraron sus maniobras iniciales sobre el Bulevar López Mateos y diversos cruces del Bulevar Centenario.
Para las siguientes horas, la programación contempla dar continuidad a las labores en Intersección de Macario Gaxiola y Centenario, Corredor universitario entre la UAdeO y la Universidad Autónoma de Durango (UAD), así como los tramos pendientes en el crucero de López Mateos y Rosales.
Romano Casas adelantó que intervendrán la zona del puente del Lateral 18 y Centenario.
Aunque dicha infraestructura pertenece a la jurisdicción del Gobierno del Estado, se determinó actuar de manera directa ante el deterioro del rodamiento y la alta afluencia vehicular del sector.
“Se pretende atender aunque no sea de nosotros, El crucero del puente del lateral 18”, indicó.
A la par de las cuadrillas de asfalto, el personal opera en la reparación de losas de concreto hidráulico en el Gulevar Rosendo G. Castro, además de concluir la atención de un tramo sobre Inés y Leyva que resultó afectado por fugas en las redes de drenaje y agua potable.
Maniobras similares se aplicaron en sectores de las calles Manuel M. Ponce y Poseidón.
Respecto a proyectos de infraestructura de mayor escala, Romano Casas dio a conocer los avances en la ampliación de la vialidad Pedro Anaya y su enlace con Macario Gaxiola.
Una vez concluidas las instalaciones subterráneas de servicios básicos, los equipos avanzan en el perfilado de terracerías para realizar esta misma semana el colado de guarniciones.
El proyecto se encuentra a la espera del movimiento de cableado y postes por parte de la Comisión Federal de Electricidad y Telmex, dependencias con las cuales ya se coordinan los trabajos correspondientes.