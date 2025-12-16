$!Ahome se convierte en el primer municipio de Sinaloa en promotor de la Responsabilidad Social

LOS MOCHIS._ Al lograr vincular la ética empresarial con el crecimiento económico, Ahome se posicionó este martes como el primer municipio en Sinaloa en obtener el galardón como Entidad Promotora de Empresas Socialmente Responsables. El reconocimiento, otorgado por el organismo Accionarse, valida la estrategia de acompañamiento implementada por el Gobierno Municipal para que el sector privado y local adopten las mejores prácticas. En esta edición 2025, dicha gestión rindió frutos con la entrega de estatuillas reconociendo a 18 empresas ahomenses.

En representación del Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, el Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, recibió la distinción y lanzó un mensaje claro a la iniciativa privada: la rentabilidad ya no puede estar disociada del bienestar comunitario. “Ser empresas de éxito no solo se mide en resultados financieros, sino en la huella positiva que dejamos en nuestra gente, en el entorno y en las generaciones futuras. Es un compromiso de prácticas éticas para el desarrollo de Ahome, y son ejemplo claro de que si es posible crecer económicamente y contribuir al bien común”, enfatizó Ríos Beltrán. El funcionario subrayó que estas compañías se han convertido en aliadas fundamentales para construir un municipio más justo e incluyente.