$!Ahome se convierte en el primer municipio de Sinaloa en promotor de la Responsabilidad Social

LOS MOCHIS._ Al lograr vincular la ética empresarial con el crecimiento económico, Ahome se posicionó este martes como el primer municipio en Sinaloa en obtener el galardón como Entidad Promotora de Empresas Socialmente Responsables.
El reconocimiento, otorgado por el organismo Accionarse, valida la estrategia de acompañamiento implementada por el Gobierno Municipal para que el sector privado y local adopten las mejores prácticas.
En esta edición 2025, dicha gestión rindió frutos con la entrega de estatuillas reconociendo a 18 empresas ahomenses.
En representación del Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, el Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, recibió la distinción y lanzó un mensaje claro a la iniciativa privada: la rentabilidad ya no puede estar disociada del bienestar comunitario.
“Ser empresas de éxito no solo se mide en resultados financieros, sino en la huella positiva que dejamos en nuestra gente, en el entorno y en las generaciones futuras. Es un compromiso de prácticas éticas para el desarrollo de Ahome, y son ejemplo claro de que si es posible crecer económicamente y contribuir al bien común”, enfatizó Ríos Beltrán.
El funcionario subrayó que estas compañías se han convertido en aliadas fundamentales para construir un municipio más justo e incluyente.
Carmen Julia Cabrera Zazueta, Secretaria de Economía, destacó que el distintivo no es un logro aislado del gobierno, sino el resultado de la disposición de los empresarios por entrar a una dinámica de mejora continua.
“Son 18 empresas del municipio que obtuvieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable 2025, reflejo de prácticas responsables que impactan positivamente en sus colaboradores en su entorno y en nuestra comunidad”, expreso la funcionaria.
Ana Canseco, representante de Accionarse, organismo encargado de otorgar los distintivos, reconoció el liderazgo de Ahome al marcar la pauta en la entidad.
“El municipio de Ahome es el primer año que se distingue con su distintivo de entidad promotora, que es por eso que estamos principalmente aquí para reconocerlo, aplaudimos el esfuerzo de realizar buenas prácticas para un desarrollo más sostenible en el municipio de Ahome”, puntualizó Canseco.
Entre las empresas que lograron la certificación ESR 2025 bajo la tutela del Ayuntamiento figuran nombres como Agrícola Ocalle, Avícola Cocorocó, Vive Traveling, Yoksin Consulting, Asi Ingeniería, Green World México y Dymesa.