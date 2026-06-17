$!Ahome se declara listo ante la temporada de huracanes y cambia estrategias de refugios; dejarán de usar escuelas e iglesias

El teniente Mario Cosme Gallardo, titular de Protección Civil en Ahome, fue el encargado de exponer el plan operativo. Explicó que el objetivo de liberar las escuelas y las iglesias es evitar el entorpecimiento de las actividades cotidianas, académicas y sociales de la población una vez que las fases críticas de las tormentas hayan pasado.

La nueva directriz, apegada a los lineamientos recientes de la Coordinación Nacional de Protección Civil, fue anunciada este miércoles durante la sesión del Consejo Municipal, la cual se llevó a cabo en el Salón de Cabildo.

LOS MOCHIS._ Ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, el Municipio de Ahome definió su operativo de emergencia con un cambio significativo en la logística de evacuación este año los refugios temporales operarán principalmente en espacios propiedad del gobierno, como los Centros Comunitarios, dejando libre la infraestructura educativa y religiosa.

Por su parte, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien presidió la reunión, destacó una política de refugios incluyentes. Se acordó que los albergues no solo deberán proveer sitios seguros para dormir, alimentación, aseo, agua potable y atención médica y psicológica para la población vulnerable, sino que también contarán con las condiciones para resguardar a las mascotas de las familias afectadas.

“Les agradezco su presencia y participación, porque ustedes son lo más importante con que contamos para proteger y garantizar la seguridad de las familias de Ahome. Los invito a que los acuerdos que aquí se tomen se cumplan en favor del bienestar”, expresó el Edil a los cuerpos de rescate y seguridad.

El operativo de este año requiere de un fuerte despliegue interinstitucional. En la mesa de trabajo estuvieron presentes representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Capitanía de Puerto, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A nivel local, dependencias como el sistema DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), Obras Públicas, Salud municipal y los diversos síndicos se declararon listos para movilizar personal e insumos en cuanto los pronósticos meteorológicos lo exijan.

El Presidente Municipal concluyó la sesión exhortando a las corporaciones a mantener la eficacia demostrada en contingencias pasadas, subrayando que la prevención y la rápida respuesta serán la clave para evitar tragedias durante los próximos meses de lluvias.