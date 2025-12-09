$!Ahome se posiciona como líder estatal en eficiencia gubernamental ante el INAFED

LOS MOCHIS._ El municipio de Ahome se consolidó como el referente de administración pública en el estado al obtener la calificación más alta de Sinaloa en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, una medición federal que avala la calidad y rapidez en la respuesta de los gobiernos locales.
El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez confirmó la distinción tras asistir a la ceremonia de reconocimiento celebrada en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México.
El evento estuvo coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), reunió a representantes de todo el país para premiar las mejores prácticas de gobierno.
El edil mencionó que, aunque el ranking nacional definitivo está por publicarse oficialmente, los resultados preliminares y la distinción entregada ubican a Ahome no solo a la cabeza en la entidad, sino también en una posición destacada a nivel nacional.
“Este resultado refleja el compromiso del Gobierno Municipal por ofrecer certidumbre, orientación y soluciones rápidas a la ciudadanía desde todas las dependencias”, expresó Menéndez de Llano.
La evaluación de la Guía Consultiva se distingue por su imparcialidad, ya que es auditada por instituciones académicas externas que verifican el cumplimiento de indicadores clave. Entre los rubros donde Ahome mostró mayor fortaleza se encuentran: Transparencia y reglamentación, Juventud y Educación, Salud pública, Eficacia en la atención ciudadana.
Finalmente, Menéndez de Llano atribuyó el logro al esfuerzo colectivo de los funcionarios municipales, señalando que este galardón obliga a mantener el ritmo de trabajo para garantizar un gobierno cercano y de resultados tangibles para los ahomenses.