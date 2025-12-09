$!Ahome se posiciona como líder estatal en eficiencia gubernamental ante el INAFED

LOS MOCHIS._ El municipio de Ahome se consolidó como el referente de administración pública en el estado al obtener la calificación más alta de Sinaloa en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2025, una medición federal que avala la calidad y rapidez en la respuesta de los gobiernos locales.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez confirmó la distinción tras asistir a la ceremonia de reconocimiento celebrada en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México.

El evento estuvo coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), reunió a representantes de todo el país para premiar las mejores prácticas de gobierno.