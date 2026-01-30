Ahome se prepara para reconocer a mujeres destacadas con la Medalla ‘Lore de la Vega’ 2026

LOS MOCHIS._ Con la mira bien puesta en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Ahome comenzó a preparar el terreno para la convocatoria al máximo galardón municipal reconociendo al sector femenino con la Medalla al Mérito “Lore de la Vega” 2026.

En sesión ordinaria, el Cabildo aprobó por unanimidad declarar como Recinto Oficial la Sala de Diálogo “María Elena Rendón” del Centro de Innovación y Educación (CIE), el cual será el espacio donde se lleve a cabo la Sesión Solemne para reconocer a quienes, con su trabajo diario, han marcado una diferencia en la vida pública y social del municipio.

Aurora Alcántar Castro, regidora y presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Familia, informó que el proceso para definir las reglas de participación está en su etapa final. Adelantó que la convocatoria se publicará en los próximos días con el objetivo de que llegue a cada rincón de Ahome, desde las colonias urbanas hasta las comunidades rurales más alejadas.

”La esencia de esta medalla es clara: reconocer a mujeres que, desde su vocación, trabajo cotidiano y compromiso social, contribuyen al bienestar común”, mencionó la regidora ante el pleno.

Las autoridades municipales hicieron un llamado anticipado a organizaciones civiles, instituciones y ciudadanía en general para ir perfilando a las candidatas. Se busca premiar la excelencia en áreas diversas como:

• Educación y Cultura

• Ciencia y Deporte

• Periodismo y Artes

• Labor Social

• Mérito a la Mujer Indígena

Se espera que, una vez lanzada la convocatoria oficial, se den a conocer los plazos para la recepción de documentos y la integración del jurado calificador que definirá a las galardonadas de este 2026.