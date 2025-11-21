$!Ahome se viste de Naranja con el Programa de ‘16 Días de Activismo’ contra la Violencia de Género

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome, a través de la Secretaría de las Mujeres, anunció la puesta en marcha de la campaña “16 Días de Activismo” para la Prevención de la Violencia contra Niñas y Mujeres.
El programa se desarrollará del 25 de noviembre al 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.
Mireya Peraza, titular de Semujeres, fue la encargada de presentar la agenda de actividades en una conferencia de prensa celebrada en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal.
Estuvo acompañada por Edith Serrano Moreno, directora de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Semujeres, y Jesús Irán Grajeda Arellano, director del Centro de Vinculación Regional del IPN Los Mochis.
La titular de la secretaría de las Mujeres agradeció el apoyo otorgado por parte del Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, para la realización de este amplio programa, invitando a la población en general a sumarse a las diversas actividades.
La campaña arrancará con dos eventos importantes el martes, 25 de noviembre:
Marcha ÚNETE: Inicia a las 8:00 horas en las instalaciones de Mujeres (por la calle Guillermo Prieto, entre Cuauhtémoc y Marcial Ordóñez), recorriendo el Centro de la ciudad para finalizar en Palacio Municipal.
Se invita a los participantes a portar prendas de color naranja.
Iluminación de Palacio Municipal: A las 18:00 horas del 25 de noviembre, el edificio de Palacio Municipal se iluminará de color naranja como símbolo de la lucha.
El programa contempla una intensa jornada de conferencias, talleres, activaciones y proyección de películas alusivas al tema de la violencia de género.
Sedes y fechas destacadas:
Del 26 al 29 de noviembre: Habrá actividades virtuales y presenciales en sedes como Palacio Municipal, Cobaes 54, 02 y 01, Tecmilenio, Goros Pueblo, Chevron Park (durante el partido de Cañeros), Radio UAdeO y Mercado Zona 030.
Del 1 al 10 de diciembre: Las actividades se retomarán en la Universidad Autónoma de Durango, IPN, Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa, Ejido Mochis, Casa Azul de la villa de Ahome, El Guayabo y Plaza Fiesta Las Palmas.
Como una actividad adicional y a iniciativa de la niñez local, se informó que el lunes 24 de noviembre se realizará una mini marcha organizada por el colegio Fray Pedro de Gante alrededor de sus instalaciones (por calle Ángel Flores e Ignacio Ramírez).
La cartelera completa, incluyendo horarios y lugares, se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Ahome y la Secretaría de las Mujeres.