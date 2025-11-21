$!Ahome se viste de Naranja con el Programa de ‘16 Días de Activismo’ contra la Violencia de Género

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome, a través de la Secretaría de las Mujeres, anunció la puesta en marcha de la campaña “16 Días de Activismo” para la Prevención de la Violencia contra Niñas y Mujeres.

El programa se desarrollará del 25 de noviembre al 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.

Mireya Peraza, titular de Semujeres, fue la encargada de presentar la agenda de actividades en una conferencia de prensa celebrada en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal.

Estuvo acompañada por Edith Serrano Moreno, directora de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres de Semujeres, y Jesús Irán Grajeda Arellano, director del Centro de Vinculación Regional del IPN Los Mochis.