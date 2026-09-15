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Festejo

Ahome vibra al ritmo de Banda La Asertiva en la Fiesta Mexicana

Con una plaza completamente abarrotada, miles de ahomenses se congregaron en la Explanada del Palacio Municipal para vivir la fiesta mexicana
Noé Ruiz |
15/09/2026 22:46
15/09/2026 22:46

AHOME._ El fervor patrio se apoderó de los asistentes, pero la celebración alcanzó su punto máximo cuando Banda La Asertiva hizo resonar los primeros acordes. Al ritmo de la tambora y los metales, el público no dudó en sacar a relucir sus mejores pasos, convirtiendo el corazón del municipio en una gigantesca pista de baile.

Entre sombreros, banderas y luces tricolores, el lleno total en la explanada reafirmó el espíritu festivo y la unión de las familias de Ahome. La noche transcurrió entre coros multitudinarios, el inconfundible sonido de la música regional sinaloense y el orgullo a flor de piel que caracteriza estas fechas patrias.

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La presentación de la Banda La Asertiva fue el plato fuerte musical de una velada donde la gastronomía local y el folclor completaron la experiencia de los miles de asistentes. A la esperara de la interpretación de Reynaldos de La Sierra.

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