$!Ahome vibra al ritmo de Banda La Asertiva en la Fiesta Mexicana

AHOME._ El fervor patrio se apoderó de los asistentes, pero la celebración alcanzó su punto máximo cuando Banda La Asertiva hizo resonar los primeros acordes. Al ritmo de la tambora y los metales, el público no dudó en sacar a relucir sus mejores pasos, convirtiendo el corazón del municipio en una gigantesca pista de baile.

Entre sombreros, banderas y luces tricolores, el lleno total en la explanada reafirmó el espíritu festivo y la unión de las familias de Ahome. La noche transcurrió entre coros multitudinarios, el inconfundible sonido de la música regional sinaloense y el orgullo a flor de piel que caracteriza estas fechas patrias.