”El problema del agua lo tenemos mucho muy latente. Tenemos comunidades que todavía están gritando a pecho abierto que no van a dejar entrar a ningún político, y tienen toda la razón, porque hasta el momento no hay ni uno que les haya resuelto, y siguen llevándoles agua en pipas”, expuso.

En su arranque de campaña estuvo acompañada por los candidatos de Fuerza por México a Diputados locales, Carlos Martín Valenzuela y Jesús Ramón Cruz; el candidato a Diputado Federal, Carlos Díaz; y la candidata a la Gubernatura, Rosa Elena Millán, quien reconoció tener poco tiempo de conocerla, pero apuntó que había escuchado y leído sobre ella, y admiraba su valentía, arrojo y capacidad.

”A la Angie no la quisieron en Morena, y a mí no me quisieron en el PRI, pero qué dijimos: ¿por qué vamos a dejar que otros decidan por nosotras?, ¿por qué vamos a permitir que otros, hombres, decidan que las mujeres no vamos en esta contienda?... Y no lo permitimos, y no nos dejamos, y aquí estamos, ¡y nada ni nadie va a evitar que ganemos la elección!”, expresó.