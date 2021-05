LOS MOCHIS._ En un segundo intento de la defensa, el Juez de Control y Enjuiciamiento, Hugo Cayetano Valenzuela Bustamante, le concedió la suspensión condicional del proceso al joven acusado de matar al perrito Rodolfo Corazón.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia, de carácter privado, en la sala A de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Norte, correspondiente a la causa penal 136/2021 por el delito de ‘maltrato o crueldad en contra de animales domésticos’.

Como parte del acuerdo, José “L” tendrá que acudir a firmar al juzgado, no podrá salir del Estado, debe recibir atención psicológica y permanecer disponible para la autoridad.

La defensa del joven había solicitado la salida alterna cuatro días antes, argumentado que el supuesto delito no rebasa una pena de cinco años de prisión, y contempla factible una reparación del daño; en esa ocasión no se fijó un monto de reparación y la promoción fue desechada, ahora no se ha informado si se fijó dicho monto.

El ataque al perrito Rodolfo Corazón, perpetrado con crueldad, se habría registrado el 21 de marzo en el Fraccionamiento Cedros, ubicado al poniente de Los Mochis; y tras una creciente ola de protestas, que traspasó fronteras, José se puso voluntariamente a disposición de las autoridades y fue vinculado a proceso el 26 de abril.

Aunque el Juez estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria y ordenó prisión preventiva oficiosa para el imputado, por primera vez en un caso de maltrato animal en Sinaloa, José solo estuvo en prisión durante 11 días.