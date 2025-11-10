Albergará Los Mochis el Cuadrangular del Bienestar este martes y miércoles

LOS MOCHIS._ La ciudad de Los Mochis albergará este martes y miércoles, 11 y 12 de noviembre, el Cuadrangular del Bienestar de DIF Sinaloa de beisbol con los equipos profesionales de Sinaloa que participan en la Liga Mexicana del Pacífico.

Por cuarto año consecutivo, el Sistema DIF Sinaloa, en coordinación con el Gobierno del Estado y los cuatro clubes de beisbol de Sinaloa, se unen para hacer posible el Cuadrangular del Bienestar 2025.

Los Cañeros de Los Mochis recibirán a los Algodoneros de Guasave en el estadio Chevron Park a las 19:30 horas.

Es importante aclarar que las personas que compraron su boleto para el Cuadrangular del Bienestar podrán pasar a la taquilla del estadio para canjearlo por su boleto oficial para cualquiera de las fechas que sirven para apoyar a niños y adolescentes que requieren un trasplante de riñón.

En las ediciones pasadas del cuadrangular del bienestar se logró eliminar la lista de espera de niños, niñas y adolescentes con problemas del corazón, en la segunda edición, se atendió la diabetes infantil y, en el tercero, la salud visual.