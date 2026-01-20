$!Alcalde Antonio Menéndez da un ultimátum a chatarreras a no comprar tapas de alcantarilla robadas

LOS MOCHIS._ Ante el constante robo de infraestructura urbana la cual pone en peligro a peatones y automovilistas, el Ayuntamiento de Ahome endurecerá la vigilancia sobre los negocios de compra-venta de fierro viejo.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez advirtió que no se tolerará la comercialización de tapas de alcantarilla propiedad de la Japama.

Hizo un llamado a los propietarios de chatarreras para actuar con ética y rechazar material que, proviene de manera lícita, explicó que el problema persiste porque existen quienes compran lo robado.

Reveló que, tras realizar inspecciones preliminares, se detectó que varios de estos establecimientos operan sin los permisos correspondientes, por lo que se buscará regularizarlos, pero bajo la condición estricta de frenar el mercado negro del equipamiento urbano.

”Ya revisamos con inspectores que algunos compradores no tienen uso de suelo, no queremos perseguir a nadie, pero tampoco queremos que reciban esas tapas porque no se vale que afecten a la sociedad”, comentó.