$!Alcalde Antonio Menéndez da un ultimátum a chatarreras a no comprar tapas de alcantarilla robadas

LOS MOCHIS._ Ante el constante robo de infraestructura urbana la cual pone en peligro a peatones y automovilistas, el Ayuntamiento de Ahome endurecerá la vigilancia sobre los negocios de compra-venta de fierro viejo.
El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez advirtió que no se tolerará la comercialización de tapas de alcantarilla propiedad de la Japama.
Hizo un llamado a los propietarios de chatarreras para actuar con ética y rechazar material que, proviene de manera lícita, explicó que el problema persiste porque existen quienes compran lo robado.
Reveló que, tras realizar inspecciones preliminares, se detectó que varios de estos establecimientos operan sin los permisos correspondientes, por lo que se buscará regularizarlos, pero bajo la condición estricta de frenar el mercado negro del equipamiento urbano.
”Ya revisamos con inspectores que algunos compradores no tienen uso de suelo, no queremos perseguir a nadie, pero tampoco queremos que reciban esas tapas porque no se vale que afecten a la sociedad”, comentó.
Pese a convocatorias para dialogar sobre este tema con los chatarreros, muchos propietarios no se han presentado a las reuniones de trabajo, por lo que insistirán en el acercamiento antes de aplicar sanciones mayores.
El impacto del robo de las tapas de alcantarilla ya tiene cifras. Según datos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, actualmente hay un reporte de 45 tapas faltantes.
”Y aprovechando en esa regularización que les vamos a pedir pues también les vamos nosotros a pedir por la vía la plática del diálogo que nos ayuden a no comprar robado cuando consideres que están llegando con un producto que no es la cuya procedencia podríamos ser la legal”, indicó.
Menéndez de Llano Bermúdez subrayó que estas piezas están grabadas con logotipos institucionales, por lo que las hace fácilmente identificables, por lo que no hay excusa para su adquisición en su compra de manera ilícita.