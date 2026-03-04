Alcalde de Ahome asegura que el trabajo no se detiene ante el aplazamiento de la SCJN sobre caso Gerardo Vargas

LOS MOCHIS._ Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retirara de último minuto de su lista de asuntos la discusión de la controversia constitucional 206/2025 recurso legal que podría restituir a Gerardo Vargas Landeros en la Presidencia Municipal de Ahome, el actual Alcalde, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, aseguró que este aplazamiento no distrae la agenda de su Gobierno.

“Nosotros somos ajenos a ese proceso, pero estamos pendientes, por supuesto, y muy atentos nada más. Es un tema que no está en nuestra cancha y pues solamente nos queda estar atentos a lo que se considere”, indicó

Entrevistado al respecto, se mostró sereno ante la pausa jurídica y dejó en claro que la operatividad del Ayuntamiento y la prestación de los servicios públicos continúan su marcha normal, alejados del ruido político.

“El trabajo del Ayuntamiento hacia la ciudadanía en cuanto a la prestación de los servicios públicos, eso no tiene ninguna alteración en lo absoluto. Eso está garantizado que se sigue cumpliendo como siempre”, expresó.

El retiro del proyecto de la SCJN prolonga la incertidumbre jurídica sobre quién ocupará la Presidencia Municipal en Ahome de manera definitiva.

Sin embargo, Menéndez de Llano Bermúdez subrayó que su gabinete tiene la instrucción estricta de no bajar el ritmo de trabajo por especulaciones.

“Continuamos al 100 por ciento, todos los días, no hay ni un minuto que se descanse. Nosotros estamos concentrados en trabajar y seguir dando resultados”, mencionó

La controversia 206/2025 es el recurso definitivo mediante el cual los ministros de la Corte debatirán la legalidad de los procesos que llevaron a la separación de Gerardo Vargas Landeros de la Alcaldía.

Aunque el proyecto estaba listado para su análisis y votación, los ministros decidieron posponer su discusión, dejando en suspenso la resolución que definirá el futuro político y administrativo del municipio de Ahome.

Por ahora, Antonio Menéndez se mantiene al frente de la administración municipal.