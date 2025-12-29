Alcalde de Ahome avala el actuar policial contra funcionario estatal; La ley no distingue cargos

LOS MOCHIS._ Tras el incidente que derivó en la detención de un alto funcionario del Gobierno del Estado este fin de semana, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez fijó una postura institucional donde el cargo público no otorgan inmunidad ante el Bando de Policía y Gobierno.

El Primer Edil respaldó el actuar de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes procedieron conforme a protocolo al detectar una falta cívica, sin amedrentarse por la jerarquía política del infractor.

“Platiqué con el Secretario de Seguridad Pública y me dijo como habían sido los hechos, vi el parte, se actuó según el parte conforme a derecho”, menciono el Alcalde

Menéndez de Llano Bermúdez aclaró que su administración ha marcado una línea clara de separación entre la política y la aplicación de la justicia cívica. Reveló que, tras conocerse los hechos, no buscó entablar comunicación con el funcionario implicado ni con su equipo para “suavizar” la situación, optando por dejar que el proceso fluyera en los tribunales de barandilla como sucedería con cualquier otro ciudadano.

El mensaje es claro al afirmar que la certeza jurídica es igual para todos. No hay una consigna contra nadie, pero tampoco habrá impunidad basada en el puesto o cargo que se tenga.

El Alcalde enfatizó que el incidente, que inició con una falta al reglamento de ecología y escaló a una detención, debe servir como recordatorio para toda la clase política y subrayó que quienes tengan un cargo público tienen una doble responsabilidad: cumplir la ley y dar el ejemplo.

Respecto a la dinámica de los hechos, el Presidente Municipal señaló que los agentes cumplieron con su deber al señalar la falta. Aunque reconoció que el ciudadano tiene derecho a la réplica, esto no exime el cumplimiento de la sanción correspondiente.

“Lo importante siempre es que después de una falta, se debe enfrente el resultado y con eso la ciudadanía entenderá que nadie esta por encina de la Ley”, indico el Edil.

Finalmente, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez validó que los uniformados no hicieran distinciones al momento de aplicar el reglamento, enviando un mensaje de confianza a la ciudadanía de que el orden y la limpieza en Los Mochis se mantienen sin importar apellidos o influencias gubernamentales.