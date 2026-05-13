$!Alcalde de Ahome confirma detenciones tras incendios ocurridos en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Ante las recientes denuncias ciudadanas por quemas de basura y la serie de incendios que ha movilizado a los cuerpos de emergencia en medio de las altas temperaturas, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, confirmó la detención de presuntos responsables e indicó que se llevarán a cabo los procesos de investigación correspondientes. Durante una evaluación de los daños, señaló sobre los siniestros registrados el martes, comenzando por el fuerte incendio en los patios del ex ingenio azucarero, a espaldas de una agencia de automóviles paralela al Bulevar Rosales. En este sitio, se logró la detención de un presunto responsable, descrito como una persona en situación de calle, quien habría iniciado el fuego a causa de una colilla de cigarro.

“A esa persona conocida por los trabajadores y trabajadoras que laboran ahí alrededor, nos dijeron pues que lo conocían, es una persona que causaba algún problema de vez en cuando, y pues ahora fue detenido rápidamente y se está viendo el procedimiento normal que debe darse al curso”, declaró. Menéndez de Llano Bermúdez enfatizó que su Gobierno cuidará garantizar que el detenido se encuentre bien, pero recalcó que por supuesto, los procesos de investigación se deben de hacer. La magnitud operativa requirió el uso de tecnología. Mientras las corporaciones trabajaban en la zona del ex ingenio, el monitoreo con drones reveló un segundo siniestro cercano. “Ahí mismo estábamos se estaba volando el dron en lo que se estaba apagando el fuego, ya nos habíamos salido del área en donde se inició el fuego, y con los drones vimos que había otro a mil 200 metros por el mismo Bulevar Rosales hacia el sur había un incendio en una vivienda, por suerte ese no pasó a mayores”, indicó.