Alcalde de Ahome da positivo a Covid-19

LOS MOCHIS._ El Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, anunció que dio positivo a Covid-19, señalando que se siente ‘perfectamente bien’.

Para la mañana de este martes, Vargas Landeros tenía programado participar en un evento en la Universidad Autónoma Indígena de México, pero minutos antes publicó un video en sus redes sociales para dar a conocer su estado de salud.

“Para informarles que de manera habitual he considerado estarme realizando los análisis para ver cómo andamos con el coronavirus, porque soy una persona que tiene mucho contacto con la gente. Todavía la semana pasada, el PCR y el antígeno, en todo salí negativo; el día de hoy, que va empezando la semana, me lo tomé nuevamente y me informan ahorita que salí positivo”, dice.

“La verdad, me siento muy bien, perfectamente bien, pero pues tengo que tomar las medidas que mis médicos me han dicho. Ya estoy en tratamiento, desde que me informaron, ya estoy tomando medicamento. Me dicen que en un periodo de tres, cuatro días, pudiera estar ya en funciones nuevamente”, agrega.

Dijo que estará trabajando desde su casa, y que estará informando sobre su estado de salud de manera periódica.

Más de 50 servidores públicos, desde trabajadores hasta funcionarios de primer nivel, se han contagiado de Covid-19 en estos días, incluyendo al secretario del Ayuntamiento, al director de Inspección y Normatividad, al director de Asuntos Jurídicos, y a la secretaria particular del Alcalde.