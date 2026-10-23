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Administración

Alcalde de Ahome entrega Segundo Informe de Gobierno ante Cabildo y avalan descuentos para el Buen Fin

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez rinde cuentas ante el pleno del Cabildo; destaca que la gestión municipal se mantiene alineada con la Agenda 2030 de la ONU y las políticas públicas del Gobierno Federal y Estatal
Noé Ruiz |
23/10/2026 10:58
23/10/2026 10:58

LOS MOCHIS._ En cumplimiento con las disposiciones legales vigentes, el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, hizo entrega de su Segundo Informe de Gobierno correspondiente al ejercicio 2026 ante el pleno del Cabildo, durante el desarrollo de una sesión ordinaria la mañana de este viernes.

El alcalde puso a disposición de regidoras y regidores, la Síndica Procuradora y el Secretario del Ayuntamiento el documento ejecutivo que detalla el estado actual que guarda la Administración Pública Municipal a dos años del inicio del periodo constitucional.

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Durante su mensaje, Menéndez de Llano Bermúdez precisó que las obras, programas y políticas públicas ejecutadas durante este periodo se encuentran estructuradas bajo criterios de desarrollo sostenible e inclusión social.

“Me dirijo a ustedes y a la sociedad ahomense para presentarles el Segundo Informe de Gobierno, que ejecutamos alineados a la Agenda 20-30 de la ONU y los planes de desarrollo de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de Sinaloa, que dirige Graciela Domínguez Nava, para el bienestar de todas y todos”, manifestó.

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Reafirmó el compromiso de su Gobierno de continuar impulsando proyectos orientados a la prosperidad de las familias del Municipio, al tiempo que anunció que el contenido íntegro del informe estará abierto a la evaluación ciudadana a través del portal institucional oficial (www.ahome.gob.mx) tras la entrega.

Dentro de la misma jornada de trabajo parlamentario, el Cabildo de Ahome autorizó la puesta en marcha del Programa de Apoyos de Descuentos “El Buen Fin 2026”.

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Esta medida permitirá a los contribuyentes acceder a bonificaciones, condonación de recargos y descuentos en infracciones de impuestos municipales a lo largo del mes de noviembre, con el objetivo de aminorar el rezago en la recaudación y apoyar la economía de las familias locales.

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