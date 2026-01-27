Alcalde de Ahome justifica la cancelación de contratos con empresas que incumplían con su labor ante revisión de la ASE

LOS MOCHIS._ Tras confirmarse que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha puesto bajo la lupa los programas de servicios públicos del Ayuntamiento de Ahome, el Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez reveló que su administración ya había tomado medidas drásticas en el área, incluyendo la cancelación de contratos a empresas privadas que facturaban sin realizar el trabajo.

El Presidente Municipal explicó que la revisión del órgano fiscalizador es vista con buenos ojos, ya que servirá para legitimar las acciones correctivas emprendidas tras asumir el cargo el pasado 2 de mayo.

Menéndez de Llano Bermúdez detalló que, en coordinación con Iván Gálvez, titular de la Dirección de Servicios Públicos, se detectaron irregularidades graves en el esquema de recolección y limpieza subrogada. Según el mandatario, existían proveedores con contratos vigentes que no estaban prestando el servicio estipulado.

“Se cancelaron todos, se hizo una prueba y yo mandé me acuerdo cuando me informaron de unos trabajos pagados no realizados un día dije a ver no recojan ahí en el parque fulano a ver qué pasa a ver quién llega les dije a los de la basura que no pasaran por ahí yo me quedé contra esquina esperando a ver si llegaban y ya que vi que no llegaba nadie y que ya llegó la hora de la afluencia de la gente pues ya le dijo ya recojan quiere decir que no había en ese día en ese momento de hecho, no prestaron el servicio, pero nunca lo dieron y entonces se decidió cancelar los contratos”, argumentó el Alcalde.

Esta depuración de proveedores, aseguró, es la razón por la cual se sienten tranquilos ante la auditoría estatal, pues las decisiones se tomaron para proteger las arcas municipales y garantizar la operatividad.

Con respecto al proceso que inicia la ASE, el Alcalde fue enfático al señalar que la instrucción para todo su gabinete es de “puertas abiertas”. Afirmó que no existen anomalías en el manejo de recursos financieros, compras o adquisiciones generadas durante su gestión.

“Toda auditoría a entes públicos es positiva. Nosotros estamos obligados a informar con transparencia y oportunidad. No creo que haya alguna irregularidad en nuestra administración, sobre todo con el destino de los recursos financieros”, indicó el munícipe.

Por último, concluyó reiterando que la revisión constante es una política interna de su gobierno para evitar controversias dentro de las administraciones de su gobierno, por lo que la llegada de los auditores estatales reforzará un más la vigilancia sobre el uso del erario municipal.