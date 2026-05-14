Alcalde de Ahome promete reubicación temporal y plan de rescate para locatarios de Plaza Fiesta Las Palmas

LOS MOCHIS._ Para amortiguar el golpe económico provocado por el reciente incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas, el Ayuntamiento de Ahome alista un plan emergente de rescate que contempla, como medida prioritaria, la reubicación temporal de los comerciantes afectados para que puedan reanudar sus ventas lo antes posible.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez sostuvo una mesa de diálogo con los locatarios siniestrados.

Acompañado por el Secretario de Economía del municipio, Alberto Cruz Soto, el Alcalde garantizó que la administración local brindará un acompañamiento total durante la crisis, asegurándoles que el Gobierno municipal está de su lado.

La estrategia es evitar que los ingresos de las familias dependientes de estos negocios se vean truncados.

Por ello, se busca acondicionar un espacio provisional viable donde puedan operar de manera regular, en tanto se resuelven los peritajes y la situación estructural del complejo comercial original.

Además de los esfuerzos locales, Menéndez de Llano Bermúdez confirmó que la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, se ha sumado a las labores de rescate económico.

Adelantó que desde el Gobierno del Estado ya se gestionan líneas de apoyo adicionales, por lo que esperan anunciar buenas noticias en conjunto próximamente.

El titular de Economía en Ahome, Alberto Cruz Soto, puntualizó que la dependencia ha establecido un canal de comunicación permanente con el padrón de afectados.

El objetivo de este acercamiento estrecho es realizar un diagnóstico claro de sus necesidades y aplicar los mecanismos de ayuda institucional de forma rápida y completamente ordenada.