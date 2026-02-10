$!Alcalde de Ahome visita a ejidatarios del 9 de Diciembre tras disputa por la venta de calle

“Cuándo se vendió el terreno para el Oxxo, no lo creíamos, oiga. Porque ¿Cómo va a agarrar el canal y toda aquí? Después supimos que también toda la orilla estaba vendida oiga eso es un crimen, iban a cercar, pero no se los permitimos”, reclamo una de las lideres vecinales al munícipe.

El primer edil encaró este martes a los vecinos que mantenían el bloqueo, quienes le expusieron que, sin consulta previa, un particular se acreditó como dueño de espacios que históricamente han sido de uso común, incluyendo la franja del canal y la vegetación de la entrada.

LOS MOCHIS._ El conflicto social en el ejido 9 de Diciembre escaló de una queja administrativa a un litigio de tierras. Tras las protestas por la presunta venta de una calle y áreas verdes para la construcción de una tienda de conveniencia, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez acudió a la comunidad ejidal y fue tajante: la legalidad de la posesión del terreno ya no compete al Municipio, sino al Poder Judicial.

El límite de la autoridad municipal Menéndez de Llano explicó a los inconformes que el Ayuntamiento está atado de manos si el desarrollador presenta escrituras o títulos de propiedad válidos, aunque estos se hayan obtenido de forma cuestionable en el pasado.

Confirmó que la cadena comercial (Oxxo) inició trámites desde 2022 y obtuvo su última licencia en abril de este año. Sin embargo, aclaró que para la zona específica que hoy defienden los vecinos (la calle y el área verde colindante), su administración no ha emitido nuevos permisos de obra, instando a los ejidatarios a llevar la pelea a los tribunales para buscar poder anular la supuesta venta de los terrenos.

“Como autoridad hay que ser muy responsables hay que tener el derecho de audiencia. El Poder Judicial, ahí es donde se tienen que dirimir las situaciones cuando hay un conflicto de intereses sobre todo de este tipo. Ahora hay que ver cómo se obtuvo (el terreno), pero eso es un proceso distinto”, indicó el Alcalde Antonio Menéndez

Para blindar el entorno mientras se resuelve el pleito legal, Menéndez advirtió que cualquier intento de tala o remoción de vegetación será sancionado por la instancia federal.

“Siempre que se demuestre con imágenes con fotografías con satélites con todo que había unos árboles y que fueron cortados sin el permiso de quien debe otorgarlo, que en este caso es la Profepa”, aseguró.

Finalmente, llamó a la cordura y a no caer en provocaciones, garantizando que el Gobierno Municipal vigilará que no se violente la ley mientras el juez dicta quién es el verdadero dueño de la calle.