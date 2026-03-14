Alcalde de Elota recibe a Niurka Marcos para el Carnaval 2026

LA CRUZ, Elota._ El Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, compartió este sábado un video en el que se le observa acudiendo al aeropuerto de Culiacán para recoger a la actriz cubana Niurka Marcos, quien participará en las actividades del Carnaval Elota 2026.
En el material difundido por el propio Presidente Municipal en su página de Facebook, se muestra el momento en que recibe a la también bailarina a su llegada a la terminal aérea para acompañarla a Elota.
“Estamos recibiendo ya a Niurka Marcos, a la ‘mama Niu’, rumbo al Carnaval de Elota 2026. Qué emoción; aquí ya en el aeropuerto de Culiacán recogiendo a Niurka y pues ahorita nos vamos ya para La Cruz. Qué padre, qué chido”, dijo Vázquez Millán en el video.
De acuerdo con lo informado, la artista formará parte del desfile programado para este domingo 15 de marzo, como invitada especial del Carnaval que este año lleva por nombre “Alicia: El Carnaval de las Maravillas”.
El video fue compartido a través de las cuentas oficiales del Alcalde, donde se observa el encuentro con la artista previo a su traslado para integrarse a las actividades de la festividad.
El Carnaval Elota 2026 contempla durante este fin de semana los eventos principales, entre ellos el desfile de carros alegóricos, una cartelera artística y diversos eventos.