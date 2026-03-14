Alcalde de Elota recibe a Niurka Marcos para el Carnaval 2026

LA CRUZ, Elota._ El Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, compartió este sábado un video en el que se le observa acudiendo al aeropuerto de Culiacán para recoger a la actriz cubana Niurka Marcos, quien participará en las actividades del Carnaval Elota 2026.

En el material difundido por el propio Presidente Municipal en su página de Facebook, se muestra el momento en que recibe a la también bailarina a su llegada a la terminal aérea para acompañarla a Elota.

“Estamos recibiendo ya a Niurka Marcos, a la ‘mama Niu’, rumbo al Carnaval de Elota 2026. Qué emoción; aquí ya en el aeropuerto de Culiacán recogiendo a Niurka y pues ahorita nos vamos ya para La Cruz. Qué padre, qué chido”, dijo Vázquez Millán en el video.