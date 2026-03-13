$!Alcalde ordena la reparación urgente de losas colapsadas en Los Mochis; prevén cierres viales

LOS MOCHIS._ En respuesta a los constantes señalamientos ciudadanos por el deterioro del pavimento que pone en riesgo a los automovilistas, el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, ordenó la intervención inmediata de las cuadrillas de Obras Públicas en dos cruces viales que presentan daños estructurales severos.

Tras realizar un recorrido de supervisión técnica por la ciudad, el Alcalde confirmó que el problema en estos sectores va más allá de un simple bacheo superficial, ya que involucra losas de concreto levantadas y hundimientos derivados de fallas en el subsuelo.

El primer punto de inspección fue la concurrida intersección del bulevar 10 de Mayo y la calle Vicente Guerrero, en el sector norte. En el lugar, Menéndez de Llano Bermúdez constató el levantamiento de una losa de concreto.

Según detalló, esta afectación es consecuencia directa del tráfico de unidades pesadas y de los trabajos de una obra mayor que se desarrolla en las inmediaciones.

“Me dijeron que había una obra grande que había levantado una losa en el bulevar 10 de Mayo y Guerrero, y pues fui a ver de qué se trataba”, indicó.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al cruce del bulevar Francisco I. Madero y Canuto Ibarra, donde el escenario fue el opuesto en donde el concreto colapsó formando un hundimiento que representa un peligro latente para los vehículos compactos.