¿Qué tienen en común la Alcaldesa priista Diana Armenta Armenta, el morenista-pasista Martín Ahumada Quintero, y los morenistas Cecilia Ramírez Montoya, de Guasave, y Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, de Ahome?

La respuesta es Iván Roberto Gálvez Meza, ya sea como director de Servicios Públicos o como Regidor.

Desde 2017, Iván Roberto ha estado en la estructura del Ayuntamiento de Guasave: primero como director de Servicios Públicos y, de 2024 a 2025, como Regidor.

Luego pasó a la estructura del Ayuntamiento de Ahome, en donde lo colocaron como funcionario, en Servicios Públicos Municipales.

En todo este tiempo ha pasado por tres administraciones de signos distintos, sin que ninguna lo apartara del cargo.

Su trayectoria arrancó con la priista Diana Armenta Armenta, ganadora de la elección de 2016.

Regresó en el 2021 a la burocracia en el mismo puesto con el Presidente Municipal Martín Ahumada Quintero, quien llegó respaldado por Morena y el PAS.

Y en 2024 ganó la elección como Regidor en la planilla de Cecilia Ramírez Montoya.

En la página web del Ayuntamiento de Guasave, hay evidencia de decenas de documentos en los que aparece Iván Roberto en sus cargos, como estados de resultados, actas del comité de adquisiciones, actas de sesiones o contratos.

Este jueves 26 de noviembre, el propio Iván Roberto Gálvez Meza admitió que es hermano de Germán Rolando Flores Meza, “Serafín”, detenido este 20 de noviembre de 2026 tras un operativo en Guasave junto a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro.