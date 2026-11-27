¿Qué tienen en común la Alcaldesa priista Diana Armenta Armenta, el morenista-pasista Martín Ahumada Quintero, y los morenistas Cecilia Ramírez Montoya, de Guasave, y Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, de Ahome?
La respuesta es Iván Roberto Gálvez Meza, ya sea como director de Servicios Públicos o como Regidor.
Desde 2017, Iván Roberto ha estado en la estructura del Ayuntamiento de Guasave: primero como director de Servicios Públicos y, de 2024 a 2025, como Regidor.
Luego pasó a la estructura del Ayuntamiento de Ahome, en donde lo colocaron como funcionario, en Servicios Públicos Municipales.
En todo este tiempo ha pasado por tres administraciones de signos distintos, sin que ninguna lo apartara del cargo.
Su trayectoria arrancó con la priista Diana Armenta Armenta, ganadora de la elección de 2016.
Regresó en el 2021 a la burocracia en el mismo puesto con el Presidente Municipal Martín Ahumada Quintero, quien llegó respaldado por Morena y el PAS.
Y en 2024 ganó la elección como Regidor en la planilla de Cecilia Ramírez Montoya.
En la página web del Ayuntamiento de Guasave, hay evidencia de decenas de documentos en los que aparece Iván Roberto en sus cargos, como estados de resultados, actas del comité de adquisiciones, actas de sesiones o contratos.
Este jueves 26 de noviembre, el propio Iván Roberto Gálvez Meza admitió que es hermano de Germán Rolando Flores Meza, “Serafín”, detenido este 20 de noviembre de 2026 tras un operativo en Guasave junto a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro.
“A mí no se me puede juzgar por la situación de mi hermano”, expresó Gálvez Meza.
Agregó desconocer a qué actividades se dedica actualmente su familiar y aunque reconoció que dentro de las familias pueden existir integrantes con conductas distintas, enfatizó que él ha construido su propio camino mediante el estudio, el trabajo y su desempeño en la función pública.
Las autoridades federales informaron que “Serafín” es Germán “N”, presunto segundo al mando de la organización de Meza Flores.
El funcionario también admitió ser hermano de otro funcionario que se quedó en su lugar en la Dirección de Servicios Públicos, Orlando Gálvez Meza.
El año que Iván Roberto ya ocupaba el cargo de Servicios de Protección con Diana Armenta, en 2017, el Departamento de Estado de EU ofreció hasta 5 millones de dólares por información para capturar o condenar a “El Chapo” Isidro.
Las autoridades estadounidenses lo describieron desde entonces como el líder de una organización armada que controla rutas y laboratorios en Sinaloa.
En 2019 se emitió una acusación sustitutiva en su contra en Washington, y en 2025 el FBI lo incluyó entre sus delincuentes 10 más buscados en el mundo.