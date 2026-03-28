$!Alcaldesa de Choix descarta doble pensión a policías por falta de presupuesto; enfrenta protesta del colectivo Guerreros Azules

En el encuentro ‘El futuro de la mujer en la agenda legislativa de México’, para destacar el avance de la mujer en la política, el Partido Acción Nacional se enfrentó a una protesta del colectivo Guerreros Azules en representación de viudas y policías jubilados que exigen el pago de pensiones pendientes.

El evento, diseñado para escuchar las experiencias de tres mujeres líderes en la acción política y los derechos humanos, se vio enmarcado por la presencia de manifestantes.

La Alcaldesa de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, defendió la gestión municipal, aclarando que Choix cuenta con un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado desde 1986 para garantizar las pensiones de los policías al momento de su retiro.

Gámez Vázquez puntualizó que el conflicto actual radica en la exigencia de una doble pensión derivada de una Ley de Seguridad Pública.

“Con todo respeto lo digo, para mí fue una ley que se aprobó sin presupuesto en su momento”, señaló Gámez Vázquez.