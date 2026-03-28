$!Alcaldesa de Choix descarta doble pensión a policías por falta de presupuesto; enfrenta protesta del colectivo Guerreros Azules

En el encuentro ‘El futuro de la mujer en la agenda legislativa de México’, para destacar el avance de la mujer en la política, el Partido Acción Nacional se enfrentó a una protesta del colectivo Guerreros Azules en representación de viudas y policías jubilados que exigen el pago de pensiones pendientes.
El evento, diseñado para escuchar las experiencias de tres mujeres líderes en la acción política y los derechos humanos, se vio enmarcado por la presencia de manifestantes.
La Alcaldesa de Choix, Yoneida Gámez Vázquez, defendió la gestión municipal, aclarando que Choix cuenta con un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado desde 1986 para garantizar las pensiones de los policías al momento de su retiro.
Gámez Vázquez puntualizó que el conflicto actual radica en la exigencia de una doble pensión derivada de una Ley de Seguridad Pública.
“Con todo respeto lo digo, para mí fue una ley que se aprobó sin presupuesto en su momento”, señaló Gámez Vázquez.
Asimismo, detalló que existen casos específicos, como el de dos viudas, que ya están siendo atendidas por el área jurídica para determinar qué es legalmente procedente.
También enfatizó que, aunque respeta el derecho a la manifestación, el municipio debe defenderse ante lo que financieramente no es posible cumplir.
Pese a las tensiones por las manifestaciones, la Alcaldesa aseguró que el municipio de Choix se encuentra en un periodo de tranquilidad y seguridad.
Informó que ya se preparan para recibir a los visitantes durante la Semana Santa con programas cívicos y culturales, destacando que los centros recreativos cuentan con agua suficiente en el río para el disfrute de las familias.
Por su parte, el dirigente municipal del Partido Acción Nacional , Eduardo Ortiz Hernández, informó que ante la protesta, se invitó a los inconformes a dialogar y desayunar para escuchar sus peticiones de manera directa.
“Hay una manifestación de personas de Choix en donde piden de manera clara una jubilación para las mujeres de los policías, viudas de los policías. Que quede claro, nosotros siempre hemos estado abiertos a las manifestaciones públicas”, compartió Ortiz Hernández.
Igualmente señaló que buscará coadyuvar en el diálogo con la Alcaldesa para identificar las posibles trabas administrativas, ya sea a nivel estatal o federal, que han impedido resolver estas solicitudes.