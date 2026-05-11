$!Alcanza bulevar Hernández Terán 85% de avance; permitirá desfogue vial para Las Canteras, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Para miles de familias del sector Las Canteras, el suplicio del tráfico escolar y laboral podría estar a punto de terminar. La pavimentación del bulevar José Hernández Terán, en su tramo que conecta el bulevar Pedro Anaya con la calle Santa Ana, registra ya un 85 por ciento de avance, perfilándose como la nueva gran válvula de escape para la movilidad en esta zona de la ciudad.
Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, destacó que esta infraestructura estratégica no solo conectará mejor el sector, sino que impactará de manera directa en la calidad de vida de los automovilistas que quedan atrapados en los cuellos de botella durante las mañanas, los mediodías y las tardes.
“Ese bulevar es el que va a permitir liberar un poco, por lo menos se calcula hasta un 50% la carga que tiene de tráfico la calle Pasadena, que es la que va a Canteras, y por este bulevar Hernández Terán conecta con el Pedro Anaya, pues va a liberar un tráfico muy importante”, indicó.
La obra fue rediseñada sobre la marcha para expandir su capacidad. De acuerdo con el Munícipe, el proyecto final creció para albergar seis carriles de concreto hidráulico, garantizando así una vialidad funcional, segura y de largo plazo frente al creciente parque vehicular del municipio.
Sin embargo, la transformación de este tramo no estuvo exenta de complicaciones técnicas. El terreno presentaba condiciones desfavorables que requirieron una inyección de recursos extraordinaria, y optaron por realizar trabajos profundos para reparar hundimientos históricos en la zona. Actualmente, las cuadrillas se concentran en la delimitación de áreas, guarniciones y la conclusión de las banquetas.
“Es un tramo para conectar, pero ocupó bastante inversión porque había ahí un hundimiento, una reparación, y es un bulevar bastante grande. Ya está prácticamente terminado”, puntualizó Antonio Menéndez.
Un punto clave en el desarrollo económico de este proyecto es su modelo de ejecución. La obra está a cargo de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (COMUN), lo que ha permitido al Ayuntamiento abaratar los costos operativos al prescindir de constructoras externas o subcontrataciones.
El Presidente Municipal aprovechó la supervisión de estos trabajos para respaldar el resurgimiento de la dependencia paramunicipal, la cual, aseguró, ha retomado su vocación original sin fines de lucro para enfocarse estrictamente en la mejora de la infraestructura urbana de Ahome.
“Ese es un COMUN que está volviendo a hacer lo que era antes, cumpliendo con la comisión para la cual fue hecha, y está haciendo aceras, calles, banquetas, recuperando y haciendo mucho por la ciudad”, concluyó.