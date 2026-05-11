$!Alcanza bulevar Hernández Terán 85% de avance; permitirá desfogue vial para Las Canteras, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Para miles de familias del sector Las Canteras, el suplicio del tráfico escolar y laboral podría estar a punto de terminar. La pavimentación del bulevar José Hernández Terán, en su tramo que conecta el bulevar Pedro Anaya con la calle Santa Ana, registra ya un 85 por ciento de avance, perfilándose como la nueva gran válvula de escape para la movilidad en esta zona de la ciudad.

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, destacó que esta infraestructura estratégica no solo conectará mejor el sector, sino que impactará de manera directa en la calidad de vida de los automovilistas que quedan atrapados en los cuellos de botella durante las mañanas, los mediodías y las tardes.

“Ese bulevar es el que va a permitir liberar un poco, por lo menos se calcula hasta un 50% la carga que tiene de tráfico la calle Pasadena, que es la que va a Canteras, y por este bulevar Hernández Terán conecta con el Pedro Anaya, pues va a liberar un tráfico muy importante”, indicó.

La obra fue rediseñada sobre la marcha para expandir su capacidad. De acuerdo con el Munícipe, el proyecto final creció para albergar seis carriles de concreto hidráulico, garantizando así una vialidad funcional, segura y de largo plazo frente al creciente parque vehicular del municipio.