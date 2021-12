$!Alexis Cervantes nunca perdió la fe que volvería a casa a ver a su familia en Guasave

Cervantes Guerrero comentó que no ha tenido todavía tiempo de ver información en medios de comunicación ni en las redes sociales, pero por lo poco que le ha dicho su hermano, fue mucho el apoyo que recibió.

“Muy agradecido con eso, la verdad, yo no he visto nada de redes sociales y todo eso porque ayer desde que salí me la pasé ocupado en declaraciones y todo eso, ya voy a tener tiempo para ver todo lo que se ha hablado en redes sociales, imagino que fue mucho el apoyo. Me comentó mi hermano que sí, todo mundo muy unido y gracias a Dios estamos en casa ya”, expresó.