$!Alicia Bárcena se reúne con opositores y defensores de plantas industriales en Topolobampo

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de evaluar el panorama social frente al Polo de Desarrollo de Topolobampo, una comitiva del Gobierno federal, liderada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, instaló este viernes 12 de junio una mesa de diálogo a puerta cerrada en Ahome.

Los funcionarios arribaron a las 07:00 horas a la terminal aérea del Valle del Fuerte donde posteriormente, en punto de las 10:00 horas, comenzaron las reuniones de trabajo en los salones de un hotel de Los Mochis.

Junto a Bárcena Ibarra, la comitiva estuvo integrada por Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; representantes de la Secretaría de Economía federal, así como por Feliciano Castro Meléndrez, Secretario de Economía en Sinaloa.