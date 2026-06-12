$!Alicia Bárcena se reúne con opositores y defensores de plantas industriales en Topolobampo

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de evaluar el panorama social frente al Polo de Desarrollo de Topolobampo, una comitiva del Gobierno federal, liderada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, instaló este viernes 12 de junio una mesa de diálogo a puerta cerrada en Ahome.
Los funcionarios arribaron a las 07:00 horas a la terminal aérea del Valle del Fuerte donde posteriormente, en punto de las 10:00 horas, comenzaron las reuniones de trabajo en los salones de un hotel de Los Mochis.
Junto a Bárcena Ibarra, la comitiva estuvo integrada por Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; representantes de la Secretaría de Economía federal, así como por Feliciano Castro Meléndrez, Secretario de Economía en Sinaloa.
La encomienda principal de las autoridades era abrir los canales de comunicación y escuchar sin intermediarios las posturas encontradas respecto a la instalación de la planta de fertilizantes de GPO y la productora de metanol verde de Mexinol.
Para ello, se convocó tanto a los bloques comunitarios y empresariales que respaldan la inversión económica, como a las agrupaciones que mantienen una postura de rechazo.
Como parte prioritaria de la agenda, Bárcena Ibarra y Regino Montes sostuvieron un encuentro directo con los integrantes del colectivo “Aquí No”, quienes en días recientes han protagonizado manifestaciones contra los complejos industriales.
Durante este intercambio, la funcionaria federal reiteró a los inconformes que la instrucción gubernamental es atender exhaustivamente todas las inquietudes, recibir propuestas ciudadanas y revisar minuciosamente los procesos de aprobación de dichos megaproyectos en el puerto.