$!Alista Ahome operativo de Semana Santa con más de mil 250 elementos

El Municipio de Ahome alista el despliegue del Operativo Semana Santa 2026, con más de mil 250 elementos adscritos a corporaciones de los tres niveles de gobierno, buscando garantizar la tranquilidad de residentes y turistas durante el próximo periodo vacacional.

La logística de seguridad se concretó en una mesa de trabajo coordinada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez y el director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas.

La reunión congregó a mandos de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y auxilio, así como a síndicos y representantes de distintas dependencias gubernamentales.

Durante su intervención, el Presidente Municipal subrayó que los trabajos preventivos comenzaron desde hace más de un mes, enfocándose en la rehabilitación de caminos y accesos hacia las playas, las riberas de los ríos y otros atractivos turísticos, ya que la prioridad es recibir a los visitantes con una infraestructura que se encuentre en condiciones óptimas y seguras.

“Agradezco la disposición y coordinación de todas las instituciones; este trabajo conjunto nos permite saber con qué contamos y qué necesitamos para responder de manera eficiente, porque lo que más importa es la seguridad de las personas la integridad de la familia”, expresó.