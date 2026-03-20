$!Alista Ahome operativo de Semana Santa con más de mil 250 elementos

El Municipio de Ahome alista el despliegue del Operativo Semana Santa 2026, con más de mil 250 elementos adscritos a corporaciones de los tres niveles de gobierno, buscando garantizar la tranquilidad de residentes y turistas durante el próximo periodo vacacional.
La logística de seguridad se concretó en una mesa de trabajo coordinada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez y el director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas.
La reunión congregó a mandos de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y auxilio, así como a síndicos y representantes de distintas dependencias gubernamentales.
Durante su intervención, el Presidente Municipal subrayó que los trabajos preventivos comenzaron desde hace más de un mes, enfocándose en la rehabilitación de caminos y accesos hacia las playas, las riberas de los ríos y otros atractivos turísticos, ya que la prioridad es recibir a los visitantes con una infraestructura que se encuentre en condiciones óptimas y seguras.
“Agradezco la disposición y coordinación de todas las instituciones; este trabajo conjunto nos permite saber con qué contamos y qué necesitamos para responder de manera eficiente, porque lo que más importa es la seguridad de las personas la integridad de la familia”, expresó.
Por su parte, Roy Navarrete Cuevas indicó que la planeación de este operativo es producto de al menos cuatro semanas de comunicación ininterrumpida entre la Federación, el Estado y el Municipio.
El funcionario estatal dimensionó la magnitud de la temporada al definir la Semana Santa como “el evento socio-organizativo que mueve al País”.
“Semana Santa es el evento socio-organizativo que mueve al País y ese es el compromiso que no solamente tiene Sinaloa sino las 32 entidades federativas porque recibimos turistas, pero también tenemos familias que salen del estado”, indicó el funcionario.
A nivel estatal, detalló, la estrategia contempla el resguardo de 197 puntos estratégicos, los cuales incluyen balnearios, playas, centros ceremoniales, ríos y la red carretera, proyectando una movilidad que rondará los 2.6 millones de personas en todo Sinaloa.
Finalmente, el coordinador de Protección Civil en Ahome, Mario Cosme Gallardo, puntualizó que el plan operativo está diseñado bajo un enfoque integral que abarca acciones de prevención, auxilio y recuperación, destacando que el éxito de la estrategia dependerá del esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, sector privado y la propia ciudadanía.
“Un buen resultado en este plano operativo de Semana Santa 2026 brindando como se comentaba con toda la seguridad y apoyo a los vacacionistas mediante una serie de estrategias de prevención y en caso necesario de auxilio y de recuperación la acción es impulsar y fortalecer las acciones de prevención con un enfoque intersectorial e involucrar a las diferentes dependencias de los tres niveles de Gobierno federal, estatal y municipal”, manifestó Cosme Gallardo.