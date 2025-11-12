$!Alista Seguridad Pública de Ahome operativo para resguardar durante el Buen Fin

LOS MOCHIS._ La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de Ahome mantiene una intensa vigilancia en la ciudad, con un amplio despliegue de unidades terrestres, como parte de la jornada de apoyo al Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, pero que algunas empresas ya adelantaron.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la dependencia, informó sobre la capacidad operativa actual de la corporación para que la población realice sus compras sin contratiempos.

Detalló que la dependencia cuenta con un número considerable de vehículos patrullando las calles en todo el municipio.

“Tenemos motocicletas, 20 motocicletas, tenemos 55 unidades trabajando en recorridos en todo el municipio”, afirmó Rodríguez Ponce.

Reconoció que si bien algunas unidades presentan fallas, el Ayuntamiento está dando seguimiento para su reparación.