$!Alistan ‘La Mochila Motor Fest’: exhibirán más de 80 vehículos clásicos y modificados en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Los amantes del automovilismo, el diseño y la cultura sobre ruedas tendrán un nuevo punto de encuentro este domingo 15 de marzo con la primera edición de “La Mochila Motor Fest”, un evento que proyecta reunir a más de 80 unidades de exhibición en el municipio de Ahome. El estacionamiento de la Ciudad Deportiva Centenario será la sede que albergará, a partir de las 10:00 horas, una variada muestra de vehículos de modelo clásicos y deportivos, vehículos estilo tuning, así como motocicletas y bicicletas estilo lowrider. Gamaliel Mejía, principal organizador del evento, aclaró que la dinámica no consistirá en arrancones ni competencias de velocidad, sino en una exposición interactiva y 100 por ciento familiar.

Serán los propios asistentes quienes, a través de su voto, elegirán a los vehículos ganadores de las distintas categorías, los cuales serán reconocidos durante la ceremonia de clausura. Asimismo, adelantó que el encuentro en Los Mochis es solo el banderazo de salida. “‘La Mochila Motor Fest’ es la primera fase de un circuito de tres fechas que continuará próximamente en el puerto de Topolobampo y culminará en el Pueblo Mágico de El Fuerte. Ya tenemos 80 autos a exhibir, es un evento de exhibición no es concurso y la entrada es totalmente gratuita”, indicó.