$!Alumnos de Primaria de Los Mochis visitan la Octava Zona Naval

TOPOLOBAMPO._ Alumnos y docentes de la Escuela Primaria “General Francisco Villa” visitaron las instalaciones de la Octava Zona Naval, como parte de las acciones permanentes de proximidad social que realiza la Secretaría de Marina en beneficio de la niñez y juventud mexicana.
En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Octava Zona Naval informó que las actividades iniciaron con la ceremonia de izado de Bandera, durante la cual los visitantes presenciaron un desfile integrado por la Banda de Guerra, la Escolta y la Columna de Honor, conformada por personal de las Unidades y Establecimientos adscritos a este Mando Naval, quienes demostraron la gallardía, marcialidad y disciplina que distinguen al personal de la Armada de México.
Asimismo, personal de la Sección Canina realizó una demostración de las capacidades de búsqueda y localización de estupefacientes mediante binomios caninos, además de impartir una plática sobre los procesos de crianza, entrenamiento y adiestramiento de estos ejemplares.
De igual forma, personal de Infantería de Marina efectuó una demostración de equipo táctico que son utilizados para cumplimiento de las operaciones navales que le son encomendadas.
Finalmente, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Topolobampo realizó una exhibición de equipo de salvamento, así como una explicación sobre los procedimientos de búsqueda y rescate que se ejecutan para la salvaguarda de la vida humana en la mar.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de fortalecer la proximidad social y fomentar entre la niñez y juventud el conocimiento de las actividades que realiza esta Institución al servicio de la sociedad mexicana.