$!Alumnos de Primaria de Los Mochis visitan la Octava Zona Naval

TOPOLOBAMPO._ Alumnos y docentes de la Escuela Primaria “General Francisco Villa” visitaron las instalaciones de la Octava Zona Naval, como parte de las acciones permanentes de proximidad social que realiza la Secretaría de Marina en beneficio de la niñez y juventud mexicana.

En un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Octava Zona Naval informó que las actividades iniciaron con la ceremonia de izado de Bandera, durante la cual los visitantes presenciaron un desfile integrado por la Banda de Guerra, la Escolta y la Columna de Honor, conformada por personal de las Unidades y Establecimientos adscritos a este Mando Naval, quienes demostraron la gallardía, marcialidad y disciplina que distinguen al personal de la Armada de México.

Asimismo, personal de la Sección Canina realizó una demostración de las capacidades de búsqueda y localización de estupefacientes mediante binomios caninos, además de impartir una plática sobre los procesos de crianza, entrenamiento y adiestramiento de estos ejemplares.