Los Mochis/Guasave._ Vehículos particulares y camiones de carga incendiados, bloqueos carreteros y daños en estaciones de servicio dejó la jornada de violencia registrada la noche del viernes 20 de noviembre en los municipios de Guasave y Ahome, tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.
Durante las primeras horas de este sábado 21 de noviembre, automovilistas y transportistas que transitaban por la carretera Internacional México 15 aún encontraban afectaciones en los accesos a la ciudad de Los Mochis, particularmente a la altura del distribuidor vial El Trébol.
De acuerdo con la información recabada tras los hechos, la ola de violencia se desencadenó durante un operativo implementado en el municipio de Guasave, donde elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograron la captura de Meza Flores.
A raíz de la intervención federal, se registraron enfrentamientos, incendios de unidades motrices y cierres en distintas vialidades de la región norte de Sinaloa, lo que trastocó la circulación y obligó a familias y operadores de transporte a resguardarse mientras se desarrollaban las agresiones.
Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, es señalado por las autoridades como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y también es identificado como líder del denominado Cártel de Guasave.
Antes de su captura, figuraba entre los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, dependencia que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su localización, detención o condena.
Con el amanecer de este sábado, el balance para decenas de ciudadanos y transportistas sinaloenses se tradujo en pérdidas materiales en su patrimonio, tras una noche marcada por la parálisis vial y el resguardo domiciliario en ambos municipios.