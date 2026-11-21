Los Mochis/Guasave._ Vehículos particulares y camiones de carga incendiados, bloqueos carreteros y daños en estaciones de servicio dejó la jornada de violencia registrada la noche del viernes 20 de noviembre en los municipios de Guasave y Ahome, tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Durante las primeras horas de este sábado 21 de noviembre, automovilistas y transportistas que transitaban por la carretera Internacional México 15 aún encontraban afectaciones en los accesos a la ciudad de Los Mochis, particularmente a la altura del distribuidor vial El Trébol.

De acuerdo con la información recabada tras los hechos, la ola de violencia se desencadenó durante un operativo implementado en el municipio de Guasave, donde elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograron la captura de Meza Flores.