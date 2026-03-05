Ambientalistas entregan al Congreso plan para crear organismo operador de residuos en Salvador Alvarado

Integrantes de la Alianza Ambientalista Sinaloense acudieron al Congreso del Estado para entregar un plan de negocios que busca sustentar la creación de un organismo operador encargado de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Salvador Alvarado.

El documento fue presentado como parte del seguimiento a una iniciativa de ley que el colectivo ingresó en octubre de 2022 para crear organismos operadores municipales dedicados a la prevención y manejo integral de los residuos en Sinaloa.

El doctor Joel Gerardo Borreta Monza López, coordinador general de la Alianza Ambientalista Sinaloense, explicó que dicha iniciativa recibió primera y segunda lectura en 2023 y posteriormente fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Ecología y Desarrollo Sustentable para su dictaminación.

Sin embargo, señaló que el proyecto no avanzó y permaneció sin resolución hasta el término de la 64 Legislatura.

Con la instalación de la actual 65 Legislatura, los ambientalistas retomaron el tema y sostuvieron reuniones con la Comisión de Ecología para solicitar que se retome su análisis.

De acuerdo con Borreta Monza López, uno de los factores que ha frenado la discusión es la falta de un dictamen de impacto presupuestal, ya que se ha considerado que la creación de estos organismos podría representar una carga financiera para los municipios.

El plan de negocios presentado por la organización busca demostrar que el modelo propuesto puede ser financieramente viable.

Según explicó, el proyecto contempla una corrida financiera a 20 años para Salvador Alvarado, con una inversión estimada de alrededor de 182 millones de pesos destinada, entre otras acciones, a la construcción de un relleno sanitario y a la implementación de infraestructura para reciclaje y composta.

Los ambientalistas plantean que el organismo operador funcione como una entidad paramunicipal autónoma, responsable de la gestión integral de los residuos y de impulsar la transición de un modelo de economía lineal -en el que los productos se utilizan y se desechan- hacia uno de economía circular que permita reutilizar materiales y reducir la huella ambiental.

Borreta Monza López señaló que en Sinaloa se generan aproximadamente 3 mil 300 toneladas de basura al día, de las cuales solo alrededor del 30 por ciento se depositan en rellenos sanitarios ubicados en Culiacán y Ahome. El resto, indicó, termina en tiraderos a cielo abierto, algunos de ellos clandestinos.

Entre las propuestas también se plantea integrar a los pepenadores en cooperativas vinculadas al organismo operador, con el objetivo de formalizar su actividad y mejorar sus condiciones laborales dentro del sistema de manejo de residuos.

El plan contempla además la posibilidad de crear organismos intermunicipales que permitan compartir infraestructura entre varios municipios, como en las regiones centro-norte o sur del estado, para reducir costos y mejorar la disposición final de los residuos.

Los integrantes de la Alianza Ambientalista señalaron que el objetivo es que el Congreso retome el análisis de las iniciativas relacionadas con economía circular y gestión de residuos que actualmente se encuentran pendientes de dictamen.