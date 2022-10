$!AMLO realiza supervisión del plan de salud IMSS-Bienestar en Guamúchil

“Antes se pensaba que el presupuesto es dinero del Gobierno; pero no, el presupuesto es del pueblo”, señaló.

En este sentido, el Secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, también presente, reiteró que hay un solo propósito para 2024 y es que todos los hospitales se conviertan y se integren al IMSS-Bienestar.

Explicó que esto consiste en brindar medicamentos gratuitos, así como las atenciones médicas.

“Con la premisa de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, en eso estamos y no los vamos a defraudar”, señaló.