$!Amplían horarios en oficinas del SATES para facilitar trámites durante Buen Fin

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de facilitar el acceso a descuentos y trámites vehiculares, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) anunció la ampliación de horarios de atención en sus oficinas de recaudación, módulos y colecturías durante el fin de semana del Buen Fin.

De acuerdo con la información, la medida aplica para los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre, este último considerado inhábil por el puente largo, y se contempla un horario de servicio de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en todo el estado.

Con esta estrategia, el SATES busca que más ciudadanos aprovechen los estímulos fiscales que se mantendrán vigentes hasta el 17 de noviembre.