$!Amplían horarios en oficinas del SATES para facilitar trámites durante Buen Fin

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de facilitar el acceso a descuentos y trámites vehiculares, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) anunció la ampliación de horarios de atención en sus oficinas de recaudación, módulos y colecturías durante el fin de semana del Buen Fin.
De acuerdo con la información, la medida aplica para los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre, este último considerado inhábil por el puente largo, y se contempla un horario de servicio de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en todo el estado.
Con esta estrategia, el SATES busca que más ciudadanos aprovechen los estímulos fiscales que se mantendrán vigentes hasta el 17 de noviembre.
Entre ellos, destacan descuentos del 80 por ciento en recargos y multas por trámites vehiculares, así como el programa “Ponte al Corriente”, que permite liquidar adeudos de modelos 2018 o anteriores con un pago único de 6 mil pesos, incluyendo canje de placas.
Asimismo, los descuentos contemplan un 50 por ciento en licencias de conducir, excepto la de aprendiz, y en el cambio de propietario, así como la eliminación total de recargos en el pago del refrendo anual de concesiones del transporte público.
El SATES invitó a los contribuyentes a acudir este fin de semana a realizar sus trámites, ya sea de forma presencial o mediante la plataforma digital “Ciudadano Digital”, disponible para quienes prefieran hacer su proceso en línea.