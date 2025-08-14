Analizan productores y Gobierno programación de cultivo para próximo ciclo agrícola

Productores de maíz del norte de Sinaloa y el Gobierno del Estado desarrollaron una reunión para analizar la programación del cultivo para el próximo ciclo agrícola, así como la comercialización de las cosechas.

En Ahome, la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur recibió al Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel.

En el encuentro, el presidente de la AARFS, Luis Xavier Zazueta Ibarra, señaló que a partir de septiembre se debe hacer una programación de cultivos con el agua que exista en su momento en las presas.

Asimismo, en esas fechas comenzará la búsqueda para comercializar el maíz para el próximo ciclo agrícola con el mejor precio, el cual actualmente se encuentra bajo.

Por otro lado, la dirigencia de la AARFS solicitó interactuar y participar activamente en la supervisión de las obras de modernización de los distritos de riego 010 y 075.

En la reunión estuvieron Jorge López Rosas consejero y Presidente de la Asociación de Productores de Papa; José Aurelio Urquijo Célis, Presidente Módulo Santa Rosa; Ricardo Rosas Inzunza, Presidente Módulo Ruiz Cortinez; Froylán Luque Leyva, Presidente Módulo Pascola; Emilio González Gastélum, Presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Sinaloa.