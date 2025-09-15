Angostura suspende ceremonia del Grito; alcalde afirma que no hay motivos de celebración

La determinación se suma a las suspensiones ya confirmadas en el Palacio de Gobierno en Culiacán, así como en los municipios de Navolato y San Ignacio, donde también se descartaron actos masivos con motivo del 15 de septiembre.

El Alcalde de Angostura, Alberto Rivera, anunció la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia argumentando que, ante la situación de violencia que atraviesa Sinaloa, “en estos momentos no hay nada que festejar”.

Rivera explicó que la decisión obedece a un gesto de solidaridad hacia las familias que en días recientes han enfrentado hechos de inseguridad. Señaló que la prioridad de su administración es garantizar tranquilidad, paz y unidad para los angosturenses.

“Es momento de mantenernos juntos como comunidad, confiando en que los tiempos difíciles pasarán y que, en su momento, podremos celebrar con alegría y seguridad”, expresó el presidente municipal.

Con ello, Angostura se convierte en otro de los municipios que no tendrá festejos patrios en este 2025, en un contexto en el que distintas localidades del estado han modificado o cancelado sus actividades por la actual crisis de violencia.