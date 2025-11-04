$!Anuncia Ayuntamiento de Ahome inversión de 1 millón de pesos por sindicatura para obras prioritarias

LOS MOCHIS._ El Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, informó sobre un acuerdo por parte del Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Beltrán, con los síndicos, mediante el cual se destinará la cantidad de un millón de pesos a cada sindicatura, para atender las necesidades más urgentes.

El funcionario reconoció que existen grandes retos en el municipio y destacó la labor de los representantes comunitarios.

“Pues hay muchas necesidades en el municipio, y quien da la cara, pues son los síndicos en las sindicaturas y hay comunidades que requieren de mucho apoyo, de mucho trabajo”, declaró Ríos Beltrán.

Al detallar parte de las problemáticas en el municipio, el Secretario Cutberto Ríos Beltrán señaló que en parte se debe a la antigüedad de la infraestructura de servicios básicos.