$!Anuncia Ayuntamiento de Ahome inversión de 1 millón de pesos por sindicatura para obras prioritarias

LOS MOCHIS._ El Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, informó sobre un acuerdo por parte del Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Beltrán, con los síndicos, mediante el cual se destinará la cantidad de un millón de pesos a cada sindicatura, para atender las necesidades más urgentes.
El funcionario reconoció que existen grandes retos en el municipio y destacó la labor de los representantes comunitarios.
“Pues hay muchas necesidades en el municipio, y quien da la cara, pues son los síndicos en las sindicaturas y hay comunidades que requieren de mucho apoyo, de mucho trabajo”, declaró Ríos Beltrán.
Al detallar parte de las problemáticas en el municipio, el Secretario Cutberto Ríos Beltrán señaló que en parte se debe a la antigüedad de la infraestructura de servicios básicos.
“El problema de drenajes que son drenajes de hace más de 50 años que se establecieron y que tenemos muchos problemas de drenajes caídos y tapados, y problemas de luminarias”, indicó.
Sobre la nueva estrategia de inversión, el funcionario explicó que serán las propias sindicaturas las que definirán el destino de los recursos asignados, los cuales serán entregados en este mes de diciembre. En la reunión se contó con la presencia de autoridades como el gerente general de Japama, Emmanuel Higuera Terraza; el secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, Jorge Issac Islas Arredondo; el Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán; el tesorero municipal, Roberto Morales Leyva y la Síndica Procuradora, María Luisa Gómez Lizárraga.
“El presidente hizo un acuerdo con ellos, muy importante. A cada sindicatura se le va a dar 1 millón de pesos para que ellos digan qué obra prioritaria pueden hacer en su sindicatura o qué pueden hacer con ese millón de pesos”, concluyó el Secretario del Ayuntamiento.