$!Anuncia IMJU caminata ‘Un Paso por la Amistad’ en Los Mochis

LOS MOCHIS._ El Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) presentó la agenda “Mes de la Amistad”, donde buscara convertir la celebración del 14 de febrero en una plataforma de expresión y desarrollo económico para las nuevas generaciones.
Alejandro Caballero Fierro, director del Instituto, detalló que la estrategia se divide en dos grandes ejes: la convivencia social y el impulso al comercio joven.
Las actividades iniciaran el próximo jueves 12 de febrero con la caminata denominada “Un Paso por la Amistad”. El contingente partirá a las 16:00 horas partiendo desde Palacio Municipal, por la calle Ignacio Allende hasta el bulevar Rosendo G. Castro, para conectar con la calle Guerrero, para finalizar en la Plaza de la Mujer.
“Vamos a hacer una actividad que se llama un Paso por la Amistad que pues se va a llevar a cabo el día jueves 12 de febrero a las 4 de la tarde donde iniciaríamos en el palacio municipal, también queremos invitar a todos los jóvenes y ciudadanos a vestir de blanco y rojo”, explicó Caballero Fierro.
En el punto de meta, los asistentes encontrarán dinámicas populares como el “Mural de las Reflexiones”, sets fotográficos y el siempre solicitado Registro Civil Simbólico, donde las parejas y amigos podrán “casarse” de broma, una tradición que cada año gana más aceptos entre los estudiantes de preparatoria y universidad.
Con fecha para el día viernes 13 de febrero, la sede se trasladará a la Plazuela 27 de Septiembre con el bazar “Emprende Love”. A partir de las 16:00 hasta las 20:00 horas, donde jóvenes productores y comerciantes locales ofertarán sus productos, aprovechando la víspera de San Valentín para reactivar su economía.
Durante la presentación, donde estuvieron presentes José Pablo García, del IMDA, y Geovanny Villegas, de Tránsito Municipal, se garantizó el operativo vial para la seguridad de los caminantes.
Asimismo, Caballero recalcó que, por instrucción del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, la fiesta no será exclusiva de la zona urbana.
“Estamos trabajando con nuestros amigos de las sindicaturas, vamos a llevar las conferencias, pero aparte haremos algunas dinámicas con el tema del día del amor y la amistad y la comprensión sobre la importancia de la amistad”, mencionó el funcionario
Las brigadas del IMJU recorrerán las sindicaturas con la conferencia “La Importancia de la Amistad”, llevando el mensaje de cohesión social a las comunidades rurales para evitar que la celebración se centralice únicamente en Los Mochis.