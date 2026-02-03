$!Anuncia IMJU caminata ‘Un Paso por la Amistad’ en Los Mochis

LOS MOCHIS._ El Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) presentó la agenda “Mes de la Amistad”, donde buscara convertir la celebración del 14 de febrero en una plataforma de expresión y desarrollo económico para las nuevas generaciones.

Alejandro Caballero Fierro, director del Instituto, detalló que la estrategia se divide en dos grandes ejes: la convivencia social y el impulso al comercio joven.

Las actividades iniciaran el próximo jueves 12 de febrero con la caminata denominada “Un Paso por la Amistad”. El contingente partirá a las 16:00 horas partiendo desde Palacio Municipal, por la calle Ignacio Allende hasta el bulevar Rosendo G. Castro, para conectar con la calle Guerrero, para finalizar en la Plaza de la Mujer.

“Vamos a hacer una actividad que se llama un Paso por la Amistad que pues se va a llevar a cabo el día jueves 12 de febrero a las 4 de la tarde donde iniciaríamos en el palacio municipal, también queremos invitar a todos los jóvenes y ciudadanos a vestir de blanco y rojo”, explicó Caballero Fierro.