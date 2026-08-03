$!Anuncia Japama programa del 50% de descuento en recargos para usuarios con adeudos

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de darle un respiro a la economía de las familias ahomenses y abatir la cartera vencida del municipio, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) arrancó este lunes 3 de agosto una campaña que otorga el 50 por ciento de descuento en el pago de recargos.

Esta medida de apoyo se mantendrá activa por poco más de dos semanas, concluyendo de manera oficial el próximo martes 18 de agosto.

Emmanuel Higuera Terraza, gerente general de la paramunicipal, detalló que este programa busca brindar alternativas accesibles para que la ciudadanía pueda sanear sus finanzas y ponerse al corriente con sus contribuciones.