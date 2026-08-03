$!Anuncia Japama programa del 50% de descuento en recargos para usuarios con adeudos

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de darle un respiro a la economía de las familias ahomenses y abatir la cartera vencida del municipio, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) arrancó este lunes 3 de agosto una campaña que otorga el 50 por ciento de descuento en el pago de recargos.
Esta medida de apoyo se mantendrá activa por poco más de dos semanas, concluyendo de manera oficial el próximo martes 18 de agosto.
Emmanuel Higuera Terraza, gerente general de la paramunicipal, detalló que este programa busca brindar alternativas accesibles para que la ciudadanía pueda sanear sus finanzas y ponerse al corriente con sus contribuciones.
“Con su pago, además de ponerse al corriente contribuyen a que podamos seguir fortaleciendo los servicios de agua potable y alcantarillado para todas y todos los ahomenses”, destacó Higuera Terraza.
Para hacer válido este estímulo fiscal, la junta precisó que el trámite es sencillo y personal, pues el usuario interesado únicamente debe acudir a las cajas de cobro y entregar una copia de su credencial de elector (INE).
Con el fin de evitar aglomeraciones de último minuto, la paramunicipal exhortó a los ahomenses a no dejar pasar la oportunidad y acudir con tiempo a cualquiera de los centros de cobro habilitados en la zona urbana y rural.
Para comodidad de los usuarios, Japama habilitó el cobro con descuento en sus diferentes sedes y horarios, los cuales son:
Oficina Central
Lunes a viernes: 07:30 a 18:30 horas.
Sábados: 08:00 a 13:00 horas.
Módulo Soriana
Lunes a viernes: 08:00 a 13:30 horas y de 14:00 a 19:30 horas.
Sábados: 08:00 a 12:30 horas y de 13:00 a 17:30 horas.
Villa de Ahome
Lunes a viernes: 08:00 a 15:00 horas.
Topolobampo, El Carrizo e Higuera de Zaragoza: